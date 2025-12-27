search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 12:46

Τραγωδία στη Ροδόπη: Ανάφλεξη από πετρέλαιο προκάλεσε τη φωτιά – Το έριξε η μητέρα στη σόμπα για να την ανάψει

27.12.2025 12:46
rodopi234-234

Το πετρέλαιο που έριξε η μητέρα στη ξυλόσομπα για την ανάψει προκάλεσε την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στο Ρίζωμα Ροδόπης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 7χρονο αγοράκι.

Η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ παράλληλα έχει σχηματιστεί και δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε και ο 6χρονος αδερφός του αγοριού, αλλά και ο πατέρας τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η φωτιά ξέσπασε στις 6.30 το πρωί της Παρασκευής (26/12), όταν η μητέρα πήγε να ανάψει μια ξυλόσομπα, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας μέσα πετρέλαιο. Η ξυλόσομπα βρισκόταν στο δωμάτιο των περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων, όπου κοιμόντουσαν τα δύο αγόρια. Η πράξη αυτή φέρεται να προκάλεσε την απότομη ανάφλεξη, με τη φωτιά να εξαπλώθηκε γρήγορα.

Η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μόνο το ένα παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσκόλεψε την απομάκρυνσή τους.

Ο 6χρονος αδερφός του αγοριού νοσηλεύεται με εγκαύματα σε πρόσωπο και άκρα σε κρίσιμη κατάσταση, όπως και ο πατέρας των παιδιών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Διαβάστε επίσης:

Κολυδάς: Πρωτοχρονιά με χιόνι και σε χαμηλά υψόμετρα – Ήπιες προβλέψεις για το κρύο

Θεσσαλονίκη: 3 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Όλες οι αργίες του 2026 – Τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

irakleio11
ΕΛΛΑΔΑ

Hράκλειο: Σφαίρα από τις μπαλωθιές «καρφώθηκε» σε παράθυρο σπιτιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:40
axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

1 / 3