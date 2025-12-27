Τραγωδία στη Ροδόπη: Ανάφλεξη από πετρέλαιο προκάλεσε τη φωτιά – Το έριξε η μητέρα στη σόμπα για να την ανάψει

Το πετρέλαιο που έριξε η μητέρα στη ξυλόσομπα για την ανάψει προκάλεσε την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στο Ρίζωμα Ροδόπης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 7χρονο αγοράκι.

Η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ παράλληλα έχει σχηματιστεί και δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε και ο 6χρονος αδερφός του αγοριού, αλλά και ο πατέρας τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η φωτιά ξέσπασε στις 6.30 το πρωί της Παρασκευής (26/12), όταν η μητέρα πήγε να ανάψει μια ξυλόσομπα, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας μέσα πετρέλαιο. Η ξυλόσομπα βρισκόταν στο δωμάτιο των περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων, όπου κοιμόντουσαν τα δύο αγόρια. Η πράξη αυτή φέρεται να προκάλεσε την απότομη ανάφλεξη, με τη φωτιά να εξαπλώθηκε γρήγορα.

Η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μόνο το ένα παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσκόλεψε την απομάκρυνσή τους.

Ο 6χρονος αδερφός του αγοριού νοσηλεύεται με εγκαύματα σε πρόσωπο και άκρα σε κρίσιμη κατάσταση, όπως και ο πατέρας των παιδιών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

