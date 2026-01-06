Πάτρα: Παραδόθηκαν οι 3 από τους 9 που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 31χρονου σε νυχτερινό κέντρο

Στην Ασφάλεια Πατρών παρουσιάστηκαν αυτοβούλως αργά το βράδυ της Δευτέρας, 5/1, δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 31χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, πρόκειται για τους τρεις που είχαν εξαρχής ταυτοποιηθεί από τις Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, οι οποίοι, μάλιστα, έχουν απασχολήσει την αστυνομία και στο παρελθόν.

Οι τρεις άνδρες θα οδηγηθούν την Τρίτη, 6/1, στον Εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα απαγγελθούν οι σε βάρος τους κατηγορίες, και εν συνεχεία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, τα άτομα που εμπλέκονται στη μοιραία συμπλοκή είναι συνολικά εννέα, με τις Αρχές να τα έχουν ταυτοποιήσει και να συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

