Στα κάγκελα οι αγρότες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Σκέτη απογοήτευση, δεν μας είπαν τίποτα, θα μείνουμε στους δρόμους»

Ενώ ακόμη καλά καλά δεν είχε ολοκληρωθεί η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ανάπτυξης για τα μέτρα στήριξης στους αγρότες, οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τα μπλόκα και δεν είναι θετικές.

Τα μέτρα που ανακοίνωσαν Χατζηδάκης και Τσιάρας, προκάλεσαν αρχικά μια «παγωμάρα» και στη συνέχεια απογοήτευση, όπως προκύπτει από το μπλόκο στα Μάλγαρα.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του, για τις εξαγγελίες, ενώ όπως είπε οι αγρότες δεν αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλοντας μέτρα για το μέλλον της γεωργίας. Αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν θα φύγουν από το δρόμο έτσι εύκολα. Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον από αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση».

Σύσκεψη στις 18:00 για τα επόμενα βήματα

Ο Κώστας Ανεστίδης από τη μεριά του δήλωσε σήμερα στις 6 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη όπως όλα τα μπλόκα, «θα συγκεντρώσουμε τις απόψεις όλων των αγροτών και θα απαντήσουμε ως πανελλαδικό όργανο».

«Αυτό που φάνηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι ότι είναι μια καπιταλίστρια. Πάλι κουκούλωσαν το θέμα της Μερκοσούρ. Τα προϊόντα απο τη Ν. Αμερική μπορούμε να τα παράξουμε κι εμείς, με φθηνά φυτοφάρμακα. Λένε ότι θα κάνουν ασφαλιστικές δικλείδες, μέχρι τώρα, δεν είχαν; Κι όμως τα ελληνοποιούσανε. Τώρα θα ενεργοποιήσουν κάποιες υπηρεσίες. Και τα 45.000 εκατ. που λέει η κα Φον ντερ Λάιεν, για τη ζημιά που θα πάθουμε εμείς οι αγρότες, είναι για τα επόμενα 2 χρόνια που θα κρατάει το 25% από τις επιδοτήσεις».

«Μιλούσαν και δεν έλεγαν τίποτα»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων Κώστας Σέφης υπογράμμισε ότι «δυστυχώς για μια ακόμη φορά ακούσαμε τους κυβερνητικούς εκπροσώπους να μιλάνε αλλά να μη λένε σχεδόν τίποτα. Δεν μας απάντησαν σε πολλά θέματα που έχουμε, θα κάνουμε συνελεύσεις κατά τόπους και θα συνεννοηθούμε με τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα, μήπως πάμε και τους το πούμε από κοντά και καταλάβουν πραγματικά τι είναι αυτό που έβγαλε χιλιάδες κόσμο στους δρόμους».

Διαβάστε επίσης:

Ελβετία: Το τελευταίο αντίο στην 15χρονη Αλίκη που πέθανε στην φωτιά στο Κραν Μοντανά

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο – Στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης