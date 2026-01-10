search
10.01.2026 11:48

Ο Αυτιάς περιγράφει πώς «στρίμωξε» Γερμανούς και Γάλλους για την Τουρκία – «Αν σας ζητούσε ο Ερντογάν το Μόναχο ή τη Λιόν;»

10.01.2026 11:48
aftias 77- new

Ο Γιώργος Αυτιάς το ζει κι αφού το έχει… ζήσει. Ο ενθουσιώδης και παραστατικός τρόπος με τον οποίο περιγράφει τις… μάχες που έδωσε στην ευρωβουλή για να αποκλειστεί η Τουρκία από το SAFE, είναι ενδεικτικός για το πώς βιώνει τη θητεία του στην ευρωβουλή. Και μάλιστα υπό την έννοια της βαρύτητας που έχει δώσει στα θέματα αντιμετώπισης της τουρκικής επεκτατικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Στο video περιγράφει πώς… αποστόμωσε Γερμανό και Γάλλο ευρωβουλευτή που του ζητούσαν να κάνει εκπτώσεις απέναντι στην Τουρκία.

