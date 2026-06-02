Μαντόνα: To σέξι βίντεο αλά Μέριλιν Μονρόε και το «ατύχημα» μπροστά στον φακό

Με ένα βίντεο στο Instagram θέλησε να ευχηθεί καλό μήνα η Μαντόνα, με τη «βασίλισσα της ποπ» να ποζάρει με στιλ που θύμιζε Μέριλιν Μονρόε, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της θρυλικής ηθοποιού.

Γράφοντας «Happy Pride month», η 67χρονη πόζαρε μπροστά στην κάμερα καπνίζοντας ένα πούρο, ενώ φορούσε ένα ζευγάρι μακριά γάντια, κόκκινο κραγιόν και τα μαλλιά της χτενισμένα σε ρετρό μπούκλες.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η στάση του σώματός της είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το στήθος της, κάτι που η ίδια φρόντισε να καλύψει με μια μαύρη λωρίδα στο βίντεο.

«Τίποτα δεν μοιάζει με την αγάπη της μητέρας… Χρόνια πολλά για τον μήνα υπερηφάνειας. Τα λέμε σύντομα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Μαντόνα, προσθέτοντας ένα emoji με τη σημαία ουράνιου τόξου.

