10.01.2026 20:02

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

Η δήλωση στήριξης που είχε κάνει ο Νίκος Δένδιας στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και η διαφοροποίηση του υπουργού από την επίσημη κυβερνητική γραμμή τότε για τον Άγνωστο Στρατιώτη, μοιάζει μακρινή ανάμνηση.

Μαζί και οι εκτιμήσεις που έλεγαν ότι σε τυχόν αναταράξεις από τις εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού θα «έβλεπε» διαφορετικά τον Δένδια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η δήλωση που έκανε η Καρυστιανού το Σάββατο – κατά Δένδια – κόβει κάθε γέφυρα με οποιαδήποτε εκδοχή της ΝΔ και για οτιδήποτε.

«Το νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις έρχεται να συμπληρώσει το κάδρο της θεσμικής εκτροπής. Χωρίς ίχνος ντροπής, το εθνικό καθήκον του «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης», μετατρέπεται σε ξεπούλημα και μάλιστα «πωλείται όπως είναι επιπλωμένο». Πρόκειται για άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας» έγραψε η Καρυστιανού.

Βέβαια, άλλο τι λέει η Καρυστιανού, κι άλλο τι μπορεί να σκέφτεται ο Ρούτσι. Αλλά ο Ρούτσι δεν θέλει να πολιτευτεί, άρα το ενδιαφέρον είναι πώς βλέπει του κυβερνώντες η Καρυστιανού.

Διαβάστε επίσης:

Ο Αυτιάς περιγράφει πώς «στρίμωξε» Γερμανούς και Γάλλους για την Τουρκία – «Αν σας ζητούσε ο Ερντογάν το Μόναχο ή τη Λιόν;»

«Νικά» χωρίς κόμμα η Καρυστιανού

«Μπάζει από παντού» στον ΣΥΡΙΖΑ

1 / 3