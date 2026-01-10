search
10.01.2026 20:13

Μήνυμα Χάρη Δούκα από Θεσσαλονίκη για «καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ» και… κάλεσμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Κάθετος, για μία ακόμα φορά, ήταν ο Χάρης Δούκας για το πώς πρέπει να ξεκαθαρίσει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, σε οποιαδήποτε εκδοχή της και με οποιοδήποτε αποτέλεσμα μετά τις εκλογές.

Μιλώντας στη Θεσσαλονίκη σε εκατοντάδες κοινωνικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ήταν περισσότερο από σαφής: «Πρέπει να λέμε τα πράγματα καθαρά. Είναι οι εποχές τέτοιες που δεν χωρούν τα “ναι μεν, αλλά”. Πρέπει ξεκάθαρα να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Λέω καθαρά ότι δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ και ότι πρέπει να υπάρξει οργανωμένος διάλογος με όλες τις δυνάμεις που θέλουν προοδευτική αλλαγή στον τόπο».

Το «ζουμί» είναι πως επιμένει σε απόφαση συνεδρίου: «Το λέει και ο Πρόεδρος και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποιος είναι ο λόγος να μην υπάρξει και συλλογική απόφαση. Θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρξει ψήφισμα. Αν δεν μπει σε ψήφισμα, θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ. Θα επιμείνω».

Και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί το συνέδριο να είναι μία μάχη μηχανισμών, αποκομμένο από τη βάση.

