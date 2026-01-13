Χατζηδάκης: «Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης – Φτάνει με την αδιαλλαξία ορισμένων αγροτών»

Σημαντικές βελτιώσεις πάνω στα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, πάντα στο πλαίσιο που αντέχει η ελληνική οικονομία και επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία τόνισε ότι έγιναν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον Αντ1 ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε χρήσιμη και απαραίτητη τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως έγινε παρέμβαση στον ειδικό φόρο, στα αγροτικά τιμολόγια της ΔΕΗ, ενώ έχουν συμφωνηθεί και ειδικές επιδοτήσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και από την περιορισμένη μηδική καλλιέργεια.

«Η κυβέρνηση φέρει μερίδιο ευθύνης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την αδιαλλαξία που επιδεικνύει μερίδα των αγροτών, την ώρα που ικανοποιούμε αιτήματα και καλούμε σε διάλογο. Αυτό που συνέβη ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Να μας ζητάνε διάλογο, η κυβέρνηση να λέει ναι στο διάλογο και μετά οι αγρότες να αρνούνται τη συνάντηση», είπε μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης και συμπλήρωσε:

«Ευτυχώς που έγινε το αυτονόητο και πραγματοποιήθηκε σήμερα ο διάλογος με εκπροσώπους από 12-14 μπλόκα και διάφορες οργανώσεις. Ο διάλογος με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας βοηθά στο να γίνουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και χρειάζονται κι άλλες βελτιώσεις, αλλά και τους αγρότες της κεντρικής Μακεδονίας για ιδιοκτησιακά θέματα. Σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει την Τετάρτη, 11:30 π.μ., θα μετάσχω εγώ και ο Κώστας Τσιάρας».

