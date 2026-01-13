Μητσοτάκης για αγρότες: Τρία «δώρα» και μια προειδοποίηση – Πετρέλαιο, ρεύμα και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, αλλά «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες»

Με τρεις βελτιωτικές παρεμβάσεις «υποδέχθηκε» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την αντιπροσωπεία των «προθύμων» αγροτών που συναντήθηκαν μαζί του, καθώς και με τους συναρμόδιους υπουργούς, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι:

Οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ωστόσο, εκτός από το «καρότο» στη δήλωσή του περιέλαβε και «μαστίγιο» για τους «μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία», λέγοντας ότι «ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια.

Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός είχε πει με νόημα ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Επίσης, το πρωί, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε τονίσει ότι είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες να εφαρμόσουν ό,τι προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», είπε, προσθέτοντας ότι «ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε, πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόντρες» ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού – «Δεν είστε μάρτυρας με προστιθέμενη αξία», λέει η Μιλένα Αποστολάκη

Μπλόκα, δικογραφίες και δημοσκοπικά στοιχεία ακυρώνουν την επανεκκίνηση του Ιανουαρίου

Αγροτικό: Παρέμβαση της αστυνομίας προανήγγειλε ο Μαρινάκης – «Θα εφαρμοστεί ο νόμος», στις 3 η συνάντηση με τους «πρόθυμους», ποιοι θα συμμετάσχουν