Γεωργιάδης για Novartis: Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας

Στην τελεσίδικη, καταδικαστική απόφαση του Εφετείου, για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για το κλείσιμο ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στη «σκευωρία Novartis», που, όπως υποστηρίζει, στήθηκε με στόχο την αλλοίωση των πολιτικών συσχετισμών, μέσω ψευδών κατηγοριών σε βάρος πολιτικών αντιπάλων της τότε κυβέρνησης.

Παράλληλα, εκφράζει τη θλίψη του για τη «συνέργεια επίορκων δικαστικών λειτουργών», οι οποίοι «χωρίς κανέναν έλεγχο έδωσαν την απόλυτη δικαστική προστασία σε δύο ανθρώπους που πλέον είναι και με την βούλα καταδικασμένοι συκοφάντες».

Ακόμη, ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ότι αισθάνεται «τιμή» που αποτέλεσε στόχο, ενώ ευχαριστεί τον δικηγόρο του, αλλά και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι η στήριξη που έλαβε ήταν πρωτίστως ανθρώπινη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας. Η σκευωρία Novartis! Μία αδίστακτη Κυβέρνηση, χρησιμοποίησε έναν σωστό νόμο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σκοπό να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους πολιτικούς της αντιπάλους. Θλίβομαι διότι αυτό δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει χωρίς την συνέργεια Επίορκων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο έδωσαν την απόλυτη δικαστική προστασία σε δύο ανθρώπους που πλέον είναι και με την βούλα καταδικασμένοι συκοφάντες. Ευτυχώς την Κάθαρση την έφερε σήμερα η ίδια η Δικαιοσύνη με την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Αισθάνομαι Τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους, αναγνωρίζοντας με ως βασικό πολιτικό τους αντίπαλο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν εξαιτίας μου και την ευχαριστώ για την απόλυτη στήριξη που μου έδωσαν.

Οφείλω όμως και δύο ιδιαίτερες ευχαριστίες.

Πρώτα στον δικηγόρο μου κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος δεν με άφησε ποτέ να φοβηθώ και έδειξε ακλόνητη πίστη στην αθωότητά μου ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Υπήρξε όχι μόνο υποδειγματικός δικηγόρος αλλά και αληθινός Φίλος.

Έπειτα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό Πρωθυπουργό @kmitsotakis. Ακόμη θυμάμαι, όταν την πρώτη μέρα της σκευωρίας και ενώ όλη η Ελλάδα διάβαζε και άκουγε παντού στα δελτία ειδήσεων τις αισχρές εναντίον μου συκοφαντίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πήρε τηλ μαζί με την σύζυγό του @MarevaGrabowski απλά για να με ρωτήσουν πώς είμαι και αν χρειάζομαι κάτι. Δεν ήταν μία πολιτική κίνηση αλλά δύο ανθρώπων που πραγματικά νοιάστηκαν για έναν φίλο και συνεργάτη τους. Η Πολιτική τους στήριξη ακολούθησε μετά και ήταν ακλόνητη.

Ποτέ ξανά να μήν ζήσει ο τόπος μας τέτοιες σκοτεινές στιγμές και η Δημοκρατία μας να μήν βρεθεί σε τόσο μεγάλο κίνδυνο», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

