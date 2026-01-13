Novartis: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη – Σαμαράς: «Έφτασα την υπόθεση μέχρι τέλους»

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κρίθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεση Novartis.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη και ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε ομόφωνα την καταδίκη τους όπως πρωτοδίκως.

Αναλυτικά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη όπως πρωτοδίκως και για τις δύο πράξεις.

Η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση όπως πρωτοδίκως και για ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Αντ.Σαμαρά, Αδ.Γεωργιαδη, Γ.Στουρνάρα, και Ανδρ.Λοβέρδο.

Λόγω παραγραφής έπαυσε η ποινική δίωξη για κάποιες επιμέρους πράξεις της Μαρίας Μαραγγέλη που αφορούν ψευδή καταμήνυση κατά του Ανδρ. Λοβέρδου και Μ .Σαλμά.

Παράλληλα το δικαστήριο αναγνώρισε όπως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Αυτήν την ώρα οι δικαστές εξετάζουν το αίτημα του Φ.Δεστεμπασίδη να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και θα ακολουθήσει η επιμέτρηση της ποινής.

Τελεσίδικη η απόφαση

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και αφορά τα όσα είχαν καταθέσει οι δύο κατηγορούμενοι στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κ.α.

Από την έρευνα των αρχών που ακολούθησε δεν αποδείχθηκε τίποτα από όσα είχαν υποστηρίξει οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες και μετά τον αποχαρακτηρισμό τους από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τα πολιτικά πρόσωπα που εθίγησαν στην πλειονότητά τους στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις για τα όσα ψευδή κατέθεσαν.

Τόσο το πρωτοβάθμιο όσο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καταδίκασαν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες για τις ψευδείς καταθέσεις που είχαν δώσει.

Καταπέλτης η εισαγγελέας της έδρας

Η εισαγγελέας της έδρας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ήταν «καταπέλτης» και είχε ζητήσει την ενοχή των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων αποδίδοντας δόλο στις πράξεις τους.

«Δεν μπορεί κάποιος να καταθέτει ελαφρά τη καρδία, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις. Δεν είναι αυτά που έβλεπες, αλλά αυτά που συνήγαγες. Δεν θα έπρεπε να είναι επιφυλακτικοί;

Βλέπουμε προχειρότητα και βιασύνη που δεν ταιριάζουν με το μορφωτικό επίπεδο των κατηγορουμένων.

Ζητώ την ενοχή δεν μπορώ να διανοηθώ πως θα ήταν αλλιώς για τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν τα πολιτικά πρόσωπα (…)

Έχουμε οιωνεί δεδικασμένο, έχουν τεθεί οι υποθέσεις στο αρχείο για τους περισσότερους πολιτικούς. Δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για δωροδοκίες πολιτικών.

Δεν μπορεί να υπάρχει για πάντα η ρετσινιά της δωροδοκίας», είχε τονίσει στη αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης στην απολογία του είχε υποστηρίξει πως ουδέποτε είδε να χρηματίζονται πολιτικά πρόσωπα και πως αυτά που είχε καταθέσει του τα είχε πει σε αφηγήσεις ο πρώην ισχυρός άνδρας της Νοβάρτις Ελλάδας Κων/νος Φρουζής.

«Πηγή γνώσης μου ο ήταν ο Φρουζής. Αυτός ισχυριζόταν τα όσα κατέθεσα. Πλην του Αβραμόπουλου, Λοβέρδου και Σαλμά δεν αναφέρω για κανέναν άλλον για δωροδοκία.

Ουδέποτε ο Φρουζής μου είπε για Σαμαρά, Βενιζέλο, Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Νικολοπούλου ότι έχουν δωροδοκηθεί», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος.

Η Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της υποστήριξε ότι είχε δει φακέλους με μετρητά που θα παραδίδονταν σε πολιτικά πρόσωπα.

«Δεν είχα σκοπό να στοχοποιήσω κανένα, ούτε είχα μένος με κάποιον, μόνο για τις πρακτικές της Νοβάρτις ήθελα να καταθέσω.

Τα χρήματα κινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζή. Ήμουν παραδίπλα όταν ο Φρουζής έδινε φακέλους με μετρητά.

Χρήματα μπήκαν και παραδόθηκαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν», είχε πει στην απολογία της.

Σε πρώτο βαθμό ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή και η Μαρία Μαραγγέλη σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών με τριετή αναστολή. Και στους δύο είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

«Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς.

Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε», δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας ο συνήγορος υπεράσπισης του Αδ .Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Σαμαράς: «Έφτασα μέχρι τέλους»

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ» δήλωσε μετά την απόφαση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Και συμπλήρωσε:

«Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα…»

