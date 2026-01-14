search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
14.01.2026

Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών – Ποιος αναλαμβάνει προσωρινά (video)

14.01.2026
aerodromio-new

Την παραίτησή του υπέβαλε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή.

Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

Ο Γιώργος Σαουνάτσος, είχε αναλάβει τη θέση τον Μάρτιο του 2024 με πενταετή θητεία, όντας υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας πτήσεων, εκσυγχρονισμού συστημάτων και ανάπτυξης αεροδρομίων.

Την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ είχε ζητήσει εντός της ημέρας ο Χρίστος Δήμας. Είχε προηγηθεί συζητηση για το θεμα στη Βουλή όπου ο αρμόδιος υπουργός είχε προσπάθήσει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, καλύπτοντας τις καίριες ευθύνες της κυβέρνησης για το ναυάγιο του διαγωνισμού, που θα αναβάθμιζε τον εξοπλισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πιθανότατα θα απέτρεπε την πτώση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

Παρά το γεγονός ότι το πόρισμα των ειδικών, είναι κόλαφος για την κατάσταση των υποδομών, ο κ. Δήμας επέμεινε ότι δεν τέθηκε ασφάλειας μετά το σοβαρό περιστατικό κατάρρευσης του FIR Αθηνών και το black out στα αεροδρόμια.

«Τα συστήματα είναι παλαιά. Όλοι όμως συμφωνούν ότι είναι λειτουργικά», είπε απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή και αναφερόμενος στο πόρισμα της επιτροπής είπε ότι αποδίδει το περιστατικό σε «ψηφιακό θόρυβο».

«Το πρόβλημα είναι χωρητικότητας όπως λένε οι ειδικοί. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που έχει την ίδια δομή με αυτό της Αθήνας, έχει πιο σύγχρονα συστήματα, άρα εξυπηρετεί περισσότερες πτήσεις. Το θέμα με τα συστήματα είναι χωρητικότητάς», υποστήριξε για να προσθέσει πως υλοποιείται ολιστικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την ΕΕ, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων.

Πόρισμα-καταπέλτης

Υπενθυμίζεται ότι τα παρωχημένα συστήματα επικοινωνιών που εξακολουθούν να στηρίζουν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο του πορίσματος για την αναστολή λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διερεύνησης, το εκτεταμένο μπλακάουτ επικοινωνιών δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή εξωτερική παρεμβολή, αλλά από τη δυσλειτουργία παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους και δεν διαθέτουν σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και διάγνωσης βλαβών.

Το πόρισμα υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση στη μετάβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές επικοινωνίας αυξάνει τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων περιστατικών. Γι’ αυτό και εισηγείται την επιτάχυνση της αντικατάστασης των παλιών συστημάτων με νέα, σύγχρονα δίκτυα, την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, καθώς και τη βελτίωση της εποπτείας των κρίσιμων συχνοτήτων

