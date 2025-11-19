«Μια νύχτα μόνο» και πάλι πρώτη σε τηλεθέαση (18/11)

Τη νέα σεζόν, ως τώρα, οι σειρές «Το σόι σου», «Άγιος έρωτας» και «Μια νύχτα μόνο» είναι εκείνες οι οποίες έχουν τις περισσότερες εμφανίσεις στο τηλεβαρόμετρο της Nielsen με τηλεθέαση 10% και άνω.

Το «Σόι σου» έχει μακράν τις καλύτερες επιδόσεις από κάθε άλλο πρόγραμμα της τυπολογίας της, ωστόσο η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έχει, σε πυκνό διάστημα (16, 18/11), από την πρεμιέρα της και μέχρι χθες (1–18/11), δύο εμφανίσεις με τηλεθέαση 10% και άνω και τρεις με δυναμική 9% και άνω, σε σύνολο μόλις 11 επεισοδίων και σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον και με «αντιπάλους» που έχουν από πέρσι καλλιεργήσει χαρακτηριστικά συνήθειας – τηλεοπτικού ραντεβού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το χθεσινό επεισόδιο της σειράς του Mega αποτέλεσε πόλο έλξης 1.060.000 τηλεθεατών και ήταν – πάλι – το πρώτο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας.

Στη δυναμική της «υποκλίθηκε» ως και η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Λευκορωσίας – Ελλάδας για το Μουντιάλ η οποία παρά το γεγονός ότι το εθνικό συγκρότημα δεν εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη μάζεψε στη συχνότητα του Alpha 979.000 τηλεθεατές.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν το «Ράδιο αρβύλα» με επίδοση κοντά στις συνηθισμένες που καταφέρνει από την έναρξη μετάδοσης των εκπομπών της, με την offpick σειρά «Να μ΄αγαπάς» να συμπληρώνει την πρώτη τετράδα με την οποία είχε ίδια επίδοση το «Grand Hotel» το οποίο ήταν στη μέση της κορυφαίας 10άδας για μόλις 3.000 τηλεθεατές λιγότερους από τη σειρά του Alpha.

Στην έκτη θέση η «Γη της ελιάς» και στις επόμενες θέσεις πλασαρίστηκαν δύο τηλεπαιχνίδια και δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων. Μάλιστα το σετ «Deal» – δελτίο Alpha, από ό,τι φαίνεται αποδίδει, για το κεντρικό δελτίο του σταθμού της Κάτω Κηφισιάς.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 20 Noεμβρίου

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

One Channel: Αύξηση τηλεθέασης, εντός Αττικής, μέσα σε ένα 12μηνο – Εδραιώνει «ραντεβού» και συνήθεια τηλεθέασης