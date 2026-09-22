Ο Λάιονελ Ρίτσι υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά και θα μείνει «για λίγο εκτός»

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Ο Λάιονελ Ρίτσι υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στις ΗΠΑ.

Ο Ρίτσι ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί με τους Earth, Wind & Fire στο Chase Center στο Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο το βράδυ, αλλά η ομάδα του είπε ότι θα πάρει άδεια.

«Ο Λάιονελ υποβλήθηκε σε μια συνήθη επέμβαση για κολπική μαρμαρυγή (AFib)», δήλωσε εκπρόσωπος του Ρίτσι σε δήλωσή του στο NBC News.

«Ο γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια. Ο Λάιονελ τα πάει περίφημα, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή».

Οι Richie και Earth, Wind & Fire είχαν επίσης προγραμματισμένες ημερομηνίες για τις 30 Σεπτεμβρίου στο United Center στο Σικάγο και τις 2 Οκτωβρίου στο Schottenstein Center στο Κολόμπους του Οχάιο.

Η περιπέτεια υγείας τον περασμένο Ιούνιο

Δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του που ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Τον περασμένο Ιούνιο, στην πρεμιέρα της βορειοαμερικανικής περιοδείας του σε 26 πόλεις, στο Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, ο Ρίτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακόψει απότομα τη συναυλία και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Βίντεο που είχαν αναρτηθεί τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον τραγουδιστή να αναγκάζεται να καθίσει αρκετές φορές την ώρα που ερμήνευε την επιτυχία του «Dancing on the Ceiling».

Μετά την περιπέτεια εκείνη, χρειάστηκε να αναβληθούν και επόμενες συναυλίες του, προτού επιστρέψει στη σκηνή.

Είχε καθησυχάσει τους θαυμαστές του

Παρά την αναστάτωση, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε φροντίσει στη συνέχεια να καθησυχάσει τους θαυμαστές του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε λόγο υποστήριξης και για όλη σας την αγάπη. Είμαι καλά και νιώθω ευγνώμων για όλους εσάς», είχε αναφέρει.

Η νέα περιπέτεια υγείας σημειώθηκε περίπου δύο μήνες μετά το προηγούμενο περιστατικό, με τον 77χρονο καλλιτέχνη να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την εμφάνισή του στο Σεντ Λούις.

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