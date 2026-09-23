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23.09.2026 07:17

Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

23.09.2026 07:17
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Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προκλήθηκε νωρίς το ξημέρωμα της Τετάρτης στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να ανοίξει στο οδόστρωμα μια τρύπα διαστάσεων ενός τετραγωνικού.

​Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Για την ασφάλεια των οδηγών, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και εκτροπή των οχημάτων, αρχικά από το ύψος της οδού Νάξου και στη συνέχεια από τη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Μαρκόνι.

Όπως έγινε γνωστό το φορτηγό επιχείρησε να στρίψει από την οδό Νάξου στην Ιερά Οδό όταν ξαφνικά έπεσε μέσα στην τρύπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγες ώρες νωρίτερα συνεργείο είχε προχωρήσει στην κάλυψη της τρύπας στο σημείο.

Ωστόσο, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε προλάβει να στεγνώσει, ενώ η σήμανση που είχε τοποθετηθεί για την προειδοποίηση των οδηγών ήταν ανεπαρκής.

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδια συνεργεία για την ανάσυρση του οχήματος, το οποίο απομακρύνθηκε τελικά λίγο μετά τις 06:00 το πρωί.

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