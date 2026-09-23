search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 14:30

«Λιποθύμησα και δεν σταματούσε την υδροθεραπεία» – Νέα καταγγελία για το «ιατρείο» Θεοδωρόπουλου – Γάκα

23.09.2026 14:30
theodoropoulos_gaka_new_1234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέα καταγγελία για τα όσα συνέβαιναν στο «ιατρείο» των ΘεοδωρόπουλουΓάκα έρχεται στο φως, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τη δική της εκδοχή έδωσε στο Mega μια γυναίκα που πέρασε το κατώφλι της Καρνεάδου, ψάχνοντας λύση στο πρόβλημά της.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, πήγε για υδροθεραπεία και «αυτή (σ.σ.: η Ιωάννα Γάκα), ενώ είχα λιποθυμήσει συνέχιζε τη διαδικασία κι αν δεν ήταν η μητέρα μου παρούσα να τη σταματήσει, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί».

Η ασθενής είπε ότι πήγε εκεί λόγω ορμονικών διαταραχών και προκειμένου να χάσει κάποια κιλά που είχε πάρει. Όπως ανέφερε, «από το πρώτο ραντεβού μου λέει ότι πρέπει να κάνω υδροθεραπεία. Αφού έκανα τα “patches” και έκανε υποτίθεται τη διάγνωσή μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω μια υδροθεραπεία, την επόμενη φορά που θα πήγαινα, μετά από κάποιες μέρες.

Υποτίθεται ότι ήταν ένας ορός που θα μου έβαζε για να σε κάνει να αδυνατίσεις επειδή ήθελα να χάσω λίγα κιλά και θα μου έκανε και καλά καλό και στις ορμονικές διαταραχές μου», συμπλήρωσε.

Και όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Είχε βάλει δίπλα σε ένα μηχάνημα έναν ορό και πήγε να μου βάλει φλεβοκαθετήρα. Κάπου στα 1.000 ευρώ είχε αυτό. Λέω ας το κάνω αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήρθε η μάνα μου μαζί μου και αυτό που συνέβη είναι ότι πάει να μου βάλει τον φλεβοκαθετήρα για αυτόν τον ορό. Ξέρω ΄γω τι στο καλό ήταν αυτή η υδροθεραπεία. Ενδοφλέβια. Μου την έκανε αυτή και δεν έβρισκε τη φλέβα. Δεν μπορούσε να μου βάλει τον φλεβοκαθετήρα και εγώ άρχισα να ζαλίζομαι. Έχασα τις αισθήσεις μου, λιποθύμησα και ευτυχώς ήταν η μάνα μου μπροστά και τη σταμάτησε γιατί αυτή επέμενε. Δε σταματούσε με τίποτα. Εγώ ήμουν αναίσθητη και συνέχιζε και την σταμάτησε η μάνα μου. Εγώ θυμάμαι να λιποθυμάω μετά και θυμάμαι ότι μετά ξύπναγα και ήμουν χάλια», κατέληξε η ασθενής, η οποία αποχώρησε χωρίς να πληρώσει τα 1.000 ευρώ που ζητούσε η «γιατρός».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

vitioforo_kifisos_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Το βυτιοφόρο άδειασε επικίνδυνα απόβλητα τουλάχιστον τέσσερις φορές σε 20 μέρες – Τι λένε οι καθηγητές (photos/videos)

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγή και ληστεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Στα ATM αύριο οι πρώτοι δικαιούχοι - Ποιοι θα πληρωθούν μετά το Σαββατοκύριακο (video)

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:09
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

1 / 3