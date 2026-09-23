«Λιποθύμησα και δεν σταματούσε την υδροθεραπεία» – Νέα καταγγελία για το «ιατρείο» Θεοδωρόπουλου – Γάκα

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Νέα καταγγελία για τα όσα συνέβαιναν στο «ιατρείο» των Θεοδωρόπουλου – Γάκα έρχεται στο φως, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τη δική της εκδοχή έδωσε στο Mega μια γυναίκα που πέρασε το κατώφλι της Καρνεάδου, ψάχνοντας λύση στο πρόβλημά της.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, πήγε για υδροθεραπεία και «αυτή (σ.σ.: η Ιωάννα Γάκα), ενώ είχα λιποθυμήσει συνέχιζε τη διαδικασία κι αν δεν ήταν η μητέρα μου παρούσα να τη σταματήσει, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί».

Η ασθενής είπε ότι πήγε εκεί λόγω ορμονικών διαταραχών και προκειμένου να χάσει κάποια κιλά που είχε πάρει. Όπως ανέφερε, «από το πρώτο ραντεβού μου λέει ότι πρέπει να κάνω υδροθεραπεία. Αφού έκανα τα “patches” και έκανε υποτίθεται τη διάγνωσή μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω μια υδροθεραπεία, την επόμενη φορά που θα πήγαινα, μετά από κάποιες μέρες.

Υποτίθεται ότι ήταν ένας ορός που θα μου έβαζε για να σε κάνει να αδυνατίσεις επειδή ήθελα να χάσω λίγα κιλά και θα μου έκανε και καλά καλό και στις ορμονικές διαταραχές μου», συμπλήρωσε.

Και όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Είχε βάλει δίπλα σε ένα μηχάνημα έναν ορό και πήγε να μου βάλει φλεβοκαθετήρα. Κάπου στα 1.000 ευρώ είχε αυτό. Λέω ας το κάνω αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήρθε η μάνα μου μαζί μου και αυτό που συνέβη είναι ότι πάει να μου βάλει τον φλεβοκαθετήρα για αυτόν τον ορό. Ξέρω ΄γω τι στο καλό ήταν αυτή η υδροθεραπεία. Ενδοφλέβια. Μου την έκανε αυτή και δεν έβρισκε τη φλέβα. Δεν μπορούσε να μου βάλει τον φλεβοκαθετήρα και εγώ άρχισα να ζαλίζομαι. Έχασα τις αισθήσεις μου, λιποθύμησα και ευτυχώς ήταν η μάνα μου μπροστά και τη σταμάτησε γιατί αυτή επέμενε. Δε σταματούσε με τίποτα. Εγώ ήμουν αναίσθητη και συνέχιζε και την σταμάτησε η μάνα μου. Εγώ θυμάμαι να λιποθυμάω μετά και θυμάμαι ότι μετά ξύπναγα και ήμουν χάλια», κατέληξε η ασθενής, η οποία αποχώρησε χωρίς να πληρώσει τα 1.000 ευρώ που ζητούσε η «γιατρός».