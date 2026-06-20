Σχέδιο «επικήρυξης» των λαγοκέφαλων εξετάζει η κυβέρνηση – Τι λέει ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ

Λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, θέλει να δώσει υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει ήδη σχεδιάσει ένα πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλιείς, με οικονομικό κίνητρο στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης υποστήριξε ότι «είναι ένα μεγάλο πρόβλημα», ειδικά για τους επαγγελματίες ψαράδες, καθώς ο λαγοκέφαλοι, σκίζουν τον εξοπλισμό τους όπως δίχτυα, παραγάδια κτλ., αλλά και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό, σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με ψάρια, καρκινοειδή, όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα, όπως χταπόδια και σουπιές και γενικά ψάρια.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ούτε θα εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλος», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κύπρου που έχει επικηρύξει με περισσότερα 4,73 ευρώ το κιλό τους λαγοκέφαλους.

«Η Κύπρος έχει πιάσει γύρω στους 100 τόνους τα τελευταία χρόνια μ’ αυτό το πρόγραμμα», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης και προσέθεσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν αποδίδει τόσο πολύ στο κομμάτι του περιορισμού του πληθυσμού, αλλά είναι μία καλή οικονομική στήριξη για τους αλιείς για να τους ενισχύσει για τις ζημιές

Όπως είπε το υπουργείο έχει ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και διαπραγμάτευση.

«Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση», είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι τα 4,73 ευρώ δεν είναι ελκυστική τιμή και για να πετύχει το μέτρο της στοχευμένης εξαλίευσης πρέπει να αποτελεί κίνητρο και για τον ψαρά.

Σημείωσε ότι ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει επ’ ουδενί να καταναλώνεται καθώς πρόκειται για ένα τοξικό ψάρι και σημείωσε ότι και η διαχείρισή του είναι δύσκολη για τους ψαράδες.

«Όταν το πιάσεις δεν μπορείς απλώς να το πας να το πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός και μετά θέλει να πάει σε πιστοποιημένη υψικάμινο. Δηλαδή επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του, που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή», είπε χαρακτρηριστικά.

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