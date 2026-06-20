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20.06.2026 11:19

Κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κρήτη: Στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι 7 συλληφθέντες

20.06.2026 11:19
Tileorasi

Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι επτά συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους επτά, άλλα 76 άτομα. Πέντε είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες.

Στο Αγρίνιο εντοπίστηκε ο κεντρικός διακομιστής και σήμερα στον ανακριτή οδηγούνται ένας 63χρονος από τη Σάμο, ο 31 ετών γιος του, ο οποίος συνελήφθη στην Κέρκυρα, ο δεύτερος γιος του, ηλικίας 42 ετών, που συνελήφθη στην Αθήνα, ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο, ενώ από το Ηράκλειο ένας ιδιωτικός υπάλληλος, η 39χρονη σύζυγός του και ο 36χρονος αδελφός της.

Από το 2017 φέρονται να έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο, πολυεπίπεδο σε υποδομές σύστημα αναμετάδοσης προγραμμάτων συνδρομητικών μέσων με μεγάλο αριθμό χρηστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιούσαν υπερσύγχρονες συσκευές και έκαναν συνεχή αναβάθμιση λογισμικού προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν όλες αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες τους. είτε έχουν εντοπιστεί χρήματα και μάλιστα με μια δαιδαλώδη διαδρομή.

Oι αστυνομικοί εντόπισαν χρήματα σε πενήντα οκτώ τραπεζικούς λογαριασμούς σε δέκα συνολικά χώρες τα οποία μάλιστα ακολούθησαν μια δαιδαλώδη διαδρομή.

Το συνολικό οικονομικό όφελος για την εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε επτά εκατομμύρια ευρώ και η ζημία για τους παρόχους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

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