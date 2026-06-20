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20.06.2026 12:40

Σεισμός: Και δεύτερος σεισμός 5,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

20.06.2026 12:40
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credit: Shutterstock

Δύο ισχυροί σεισμοί, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση, μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε 6 χλμ. ανατολικά της Γαύδου.

Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 5,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στο ίδιο επίκεντρο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι δύο δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, όπως και στα βόρεια παράλια του νησιού, όπως το Ηράκλειο.

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