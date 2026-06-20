Ροδόπη: Μεγάλη φωτιά στην Παλαιά Κρωβύλη Σαπών – Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
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