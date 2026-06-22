Οικογενειακή τραγωδία στον Βόλο: 68χρονος πέθανε μετά το μνημόσυνο της συζύγου του

Μόλις 33 ημέρες μετά την απώλεια της συζύγου του, «έφυγε» από τη ζωή ένας 68χρονος στον Βόλο.

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή χθες Κυριακή, λίγες ώρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο της συζύγου του, η οποία πέθανε στις 19 Μαϊου, μετά από μάχη με την λευχαιμία, σε ηλικία 61 ετών.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το μνημόσυνο τελέστηκε χθες το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου και το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 68χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και κατέληξε.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στη «Φλόγα».

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