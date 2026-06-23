Αγγλία: Εγκρίθηκε φάρμακο που καθυστερεί την εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Το πρώτο φάρμακο στον κόσμο που καθυστερεί την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 1, πρόκειται να διατεθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στην Αγγλία και την Ουαλία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ανακάλυψη στην αντιμετώπιση της νόσου εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από διαβήτη τύπου 1, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία ή την εφηβεία και εμφανίζεται όταν το πάγκρεας παράγει λίγη ή καθόλου ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να επιτρέψει στη γλυκόζη να εισέλθει στα κύτταρα και να παράγει ενέργεια.

Η ανοσοθεραπεία, τεπλιζουμάμπη, δεν θεραπεύει τον διαβήτη τύπου 1, όπως αναφέρει ο The Gurdian, αλλά αναβάλλει την έναρξή του έως και τρία χρόνια, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας, το οποίο έδωσε στο φάρμακο το πράσινο φως την Τρίτη.

Η άφιξή του σηματοδοτεί ένα τεράστιο βήμα προόδου. Η θεραπεία δίνει σε όσους θεωρούνται υψηλού κινδύνου για συμπτωματικό διαβήτη τύπου 1 (στάδιο 3) την ευκαιρία να καθυστερήσουν την έναρξή του για πρώτη φορά στην ιστορία της νόσου.

Καθυστερώντας την έναρξη, οι άνθρωποι θα επωφεληθούν από χρόνια επιπλέον χρόνου πριν αντιμετωπίσουν τις μεγάλες απαιτήσεις της δια βίου διαχείρισης του διαβήτη. Τα παιδιά και οι έφηβοι ειδικότερα θα έχουν περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν βασικά αναπτυξιακά ορόσημα πριν από αυτό το σημείο.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας, ενέκρινε το φάρμακο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω με πρώιμο, προσυμπτωματικό διαβήτη τύπου 1 (στάδιο 2), επιτρέποντάς τους να ζήσουν μια πιο φυσιολογική ζωή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η μόνη άλλη θεραπεία για την ασθένεια – η ινσουλίνη – ανακαλύφθηκε πριν από 105 χρόνια και δεν μεταβάλλει την πορεία της νόσου. Απλώς αντικαθιστά ό,τι λείπει από τους ασθενείς.

«Η σημερινή, ορόσημο, έγκριση της τεπλιζουμάμπης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1», δήλωσε η Δρ. Ελίζαμπεθ Ρόμπερτσον, διευθύντρια έρευνας στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Diabetes UK. «Για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια, προχωράμε πέρα ​​από την ινσουλίνη, με ένα φάρμακο που στοχεύει στην αιτία της πάθησης.

Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για εορτασμό στην κοινότητα του διαβήτη τύπου 1 και αντιπροσωπεύει μια στροφή προς ένα μέλλον όπου ο διαβήτης τύπου 1 μπορεί να προληφθεί εντελώς».

Το Teplizumab, επίσης γνωστό ως tzield και παρασκευάζεται από την Sanofi, θα προσφέρει σε όσους βρίσκονται στα αρχικά στάδια του διαβήτη τύπου 1 χρόνια «απαλλαγμένα από τις αδιάκοπες απαιτήσεις» της διαχείρισης της πάθησης με ινσουλίνη, καθώς και πολύτιμο χρόνο για προετοιμασία, δήλωσε η Robertson.

«Η έγκαιρη ανίχνευση του διαβήτη τύπου 1, πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, είναι το κλειδί για την απελευθέρωση αυτών των οφελών και τώρα εστιάζουμε στη διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης για όλους όσους είναι επιλέξιμοι».

Πως χορηγείται

Η τεπλιζουμάμπη εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να σταματά την επίθεση στα κύτταρα του παγκρέατος. Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας ένεσης μία φορά την ημέρα – η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά – για 14 συνεχόμενες ημέρες.

Η δόση ξεκινά με χαμηλή δόση και αυξάνεται σταδιακά. Μόλις ολοκληρωθεί η 14ήμερη αγωγή, η θεραπεία λήγει.

Η Κάρεν Άντινγκτον, διευθύνουσα σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού για τον διαβήτη Breakthrough T1D, δήλωσε ότι η έγκριση του φαρμάκου σηματοδότησε μια «απίστευτη στιγμή» για την κοινότητα του διαβήτη τύπου 1. «Για πρώτη φορά, έχουμε μια ανοσοθεραπεία που μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη του συμπτωματικού διαβήτη τύπου 1. Αν επρόκειτο για το παιδί σας ή για κάποιον που αγαπάτε, θα θέλατε να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να του χαρίσετε περισσότερα χρόνια ζωής χωρίς το καθημερινό βάρος της διαχείρισης αυτής της αμείλικτης πάθησης. Τώρα έχουμε μια θεραπεία που μπορεί να σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό δυνατό».

Πηγή: The Guardian

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