Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025 – 2030 και ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή

Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025 – 2030 που ανακοίνωσε πρόσφατα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Το σχέδιο δράσης χαιρετίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), τονίζοντας ότι σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση για το ελληνικό σύστημα υγείας, καθώς για πρώτη φορά διαφαίνεται η πολιτική βούληση να μπει σε εφαρμογή η ανακουφιστική φροντίδα, έχοντας τεθεί οι βάσεις για την οργανωμένη ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας με τον Ν. 5007/2022.

Μάλιστα η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου δημιουργεί μια ιστορική ευκαιρία για τη θεσμική κατοχύρωση και την ουσιαστική ενσωμάτωση των φυσικοθεραπευτών στις δομές ανακουφιστικής φροντίδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κος Πέτρος Λυμπερίδης σχολιάζει σχετικά: «Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναγνωρίζουν τη Φυσικοθεραπεία ως βασικό πυλώνα της Ανακουφιστικής Φροντίδας. Ο Π.Σ.Φ., έχοντας συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της Ανακουφιστικής Φροντίδας ήδη από τα πρώτα του στάδια, όταν το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή το 2022, φέρνει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025–2030 την εμπειρία από διεθνείς καλές πρακτικές και αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται διεθνώς. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Υγεία όσο και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που νοσούν. Παράλληλα με την δημιουργία νέων προοπτικών επαγγελματικής ανάπτυξης για τον κλάδο, υπογραμμίζεται για ακόμη μία φορά ο κομβικός ρόλος του Φυσικοθεραπευτή στο σύστημα υγείας και αναδεικνύεται η καθοριστική συμβολή του στην καθημερινή φροντίδα και υποστήριξη των ασθενών».

Ο ΠΣΦ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως:

οι μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας,

τα hospice και

τα προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας,

«καθιστούν απαραίτητη την σαφή πρόβλεψη για τη συμμετοχή φυσικοθεραπευτών σε όλες τις βαθμίδες παροχής φροντίδας, καθώς και τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών στελέχωσης».

Κομβικός ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή στη διεπιστημονική ομάδα

Περαιτέρω, καθώς η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί μια κατεξοχήν διεπιστημονική διαδικασία, οι ομάδες της προβλέπουν απαραίτητα την συμμετοχή: γιατρού, νοσηλευτή/τριας, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και φυσιοθεραπευτή/τριας (Αρ. 3- ελάχιστη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας) και κατά περίπτωση και άλλων επαγγελματιών υγείας, όπου η συμβολή κάθε επαγγελματία είναι κρίσιμη για την ολιστική υποστήριξη του ασθενούς και της οικογένειάς του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή είναι απαραίτητος, ουσιαστικός και πολυδιάστατος, καθώς συμβάλλει:

στη διαχείριση του πόνου μέσω φυσικών μέσων και θεραπευτικής άσκησης,

στη βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας,

στην αντιμετώπιση της δύσπνοιας και της κόπωσης,

στην πρόληψη επιπλοκών της ακινησίας

στη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Για την ομαλή εφαρμογή και απρόσκοπτη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου, ο Π.Σ.Φ. θα συμβάλλει επιπρόσθετα μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιστοποιήσεων στην Φυσικοθεραπεία Ανακουφιστικής Φροντίδας, όσο και στην διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και στις επιτροπές παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου.

Για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Η Ανακουφιστική Φροντίδα, όπως αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την ελληνική Πολιτεία μέσω του Ν. 5007/2022, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και αφορά ασθενείς με σοβαρά, χρόνια ή απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, καθώς και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο Εθνικό Σχέδιο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό θεσμικό και επιχειρησιακό κενό, θέτοντας ως στόχο την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ορίζοντα εφαρμογής την περίοδο 2025 – 2030.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει πέντε βασικούς στρατηγικούς άξονες που αφορούν:

την διακυβέρνηση και το θεσμικό πλαίσιο,

την ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών,

την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού,

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού,

την έρευνα, την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέσα από αυτούς τους άξονες επιδιώκεται η δημιουργία ενός συνεκτικού και λειτουργικού δικτύου υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει νοσοκομειακές μονάδες, δομές hospice, κατ’ οίκον φροντίδα και υπηρεσίες στην κοινότητα.

Η ειδικότητα του Φυσικοθεραπευτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ελάχιστη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας.

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