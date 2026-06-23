ΕΟΠΑΕ: Καταγγελίες για ασφυκτική πίεση, αυταρχισμό, υποστελέχωση και υποβάθμιση των δομών

Σοβαρές δυσλειτουργίες καταγράφονται στις δομές Απεξάρτησης μετά τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σύμφωνα με τις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζόμενων στα Κέντρα Πρόληψης.

Αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων που δεν συνάδουν με την εξειδίκευση των εργαζομένων αλλά και φαινόμενα εργασιακής κακοποίησης και ασφυκτικής πίεσης, είναι μερικές μόνο από τις καταγγελίες που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας με τίτλο: «Η πρόληψη και η απεξάρτηση σε κρίσιμη καμπή: Απορρύθμιση ή χειραφέτηση;».

Την ημερίδα διοργάνωσαν ο Σύλλογος των εργαζόμενων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

Μάλιστα τα σωματεία ανακοίνωσαν πανελλαδική απεργία ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα αναφέραν εργαζόμενοι, εκπρόσωποι φορέων, γονείς αλλά και θεραπευόμενοι, πολλοί εργαζόμενοι μετακινήθηκαν χωρίς τη συναίνεσή τους σε νέες θέσεις και αντικείμενα εργασίας, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην εμπειρία, την εξειδίκευση και την επιστημονική τους κατάρτιση.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε έντονα φαινόμενα εργασιακής πίεσης τα οποία, όπως υποστήριξαν τα σωματεία, έχουν οδηγήσει στελέχη και επιστήμονες είτε σε παραιτήσεις είτε σε δικαστικές ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Τα βασικά προβλήματα που καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι είναι:

– Παραιτήσεις έμπειρων στελεχών και επιστημόνων.

-Προσφυγές στη δικαιοσύνη για την προστασία της επαγγελματικής αξιοπρέπειας.

-Περιορισμός του επιστημονικού διαλόγου και παρεμβάσεις σε θεραπευτικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάργηση, όπως υποστηρίχθηκε, του επιστημονικού και επαγγελματικού διαλόγου από τη διοίκηση του ΕΟΠΑΕ.

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι καταγράφονται αυταρχικές παρεμβάσεις ακόμη και σε εξειδικευμένα θεραπευτικά ζητήματα.

Κέντρα Πρόληψης: Αβεβαιότητα και υποστελέχωση

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκε και η κατάσταση στα Κέντρα Πρόληψης, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για το μέλλον των δομών.

Όπως επισημάνθηκε, δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες θεσμικές κινήσεις για την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης, γεγονός που εντείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν σοβαρές δυσκολίες στη διοίκηση και στη συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη και απλήρωτοι εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε ήταν το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα».

Οι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης ότι τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ενώ η γραφειοκρατία και οι διοικητικές καθυστερήσεις δυσχεραίνουν την άμεση παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες.

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδείχθηκε ήταν η απουσία κρατικής επένδυσης για την ενίσχυση των δομών πρόληψης.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, δεν προβλέπεται ουσιαστική στήριξη ούτε για την επιμόρφωση του προσωπικού.

Αντίθετα, προωθούνται κυρίως προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ μέσω του ΕΟΠΑΕ, γεγονός που, όπως υποστηρίχθηκε, επηρεάζει αρνητικά τη συνέχεια και τη σταθερότητα των παρεμβάσεων.

Τι θα πρέπει να γίνει

Οι εκπρόσωποι φορέων υπογράμμισαν ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η συγχώνευση των δομών στον ΕΟΠΑΕ και η αποδυνάμωση των Κέντρων Πρόληψης.

Όπως σημείωσαν, απαιτούνται πλέον συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη διάσωση των δομών.

Παράλληλα, τόνισαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανασυγκρότησης πρέπει να βασίζεται στη δημοκρατική λειτουργία, την επιστημονική δεοντολογία και την πολυφωνία.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον συγκεντρωτικό σχεδιασμό των πολιτικών πρόληψης και θεραπείας, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών δεν μπορούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της αξιοποίησης της εμπειρίας εργαζομένων, κοινωνικών φορέων, συλλόγων γονέων και αποφοίτων θεραπευτικών προγραμμάτων.

Οι παρεμβάσεις τους επικεντρώθηκαν:

– στην ανάγκη αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο,

– στην ενίσχυση της πρόληψης ως μόνιμης δημόσιας πολιτικής,

-στη θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων Πρόληψης ως διακριτού δημόσιου πυλώνα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Οι εργαζόμενοι, επιστημονικοί φορείς, γονείς και θεραπευόμενοι, μάλιστα, διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες τους για την υπεράσπιση της πρόληψης, της θεραπείας και της δημοκρατικής λειτουργίας των δομών.

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