search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 11:10
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

23.06.2026 09:31

ΕΟΠΑΕ: Καταγγελίες για ασφυκτική πίεση, αυταρχισμό, υποστελέχωση και υποβάθμιση των δομών

23.06.2026 09:31
eopae new

Σοβαρές δυσλειτουργίες καταγράφονται στις δομές Απεξάρτησης μετά τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σύμφωνα με τις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζόμενων στα Κέντρα Πρόληψης.

Αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων που δεν συνάδουν με την εξειδίκευση των εργαζομένων αλλά και φαινόμενα εργασιακής κακοποίησης και ασφυκτικής πίεσης, είναι μερικές μόνο από τις καταγγελίες που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας με τίτλο: «Η πρόληψη και η απεξάρτηση σε κρίσιμη καμπή: Απορρύθμιση ή χειραφέτηση;».

Την ημερίδα διοργάνωσαν ο Σύλλογος των εργαζόμενων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

Μάλιστα τα σωματεία ανακοίνωσαν πανελλαδική απεργία ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα αναφέραν εργαζόμενοι, εκπρόσωποι φορέων, γονείς αλλά και θεραπευόμενοι, πολλοί εργαζόμενοι μετακινήθηκαν χωρίς τη συναίνεσή τους σε νέες θέσεις και αντικείμενα εργασίας, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην εμπειρία, την εξειδίκευση και την επιστημονική τους κατάρτιση.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε έντονα φαινόμενα εργασιακής πίεσης τα οποία, όπως υποστήριξαν τα σωματεία, έχουν οδηγήσει στελέχη και επιστήμονες είτε σε παραιτήσεις είτε σε δικαστικές ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Τα βασικά προβλήματα που καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι είναι:

– Παραιτήσεις έμπειρων στελεχών και επιστημόνων.

 -Προσφυγές στη δικαιοσύνη για την προστασία της επαγγελματικής αξιοπρέπειας.

 -Περιορισμός του επιστημονικού διαλόγου και παρεμβάσεις σε θεραπευτικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάργηση, όπως υποστηρίχθηκε, του επιστημονικού και επαγγελματικού διαλόγου από τη διοίκηση του ΕΟΠΑΕ.

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι καταγράφονται αυταρχικές παρεμβάσεις ακόμη και σε εξειδικευμένα θεραπευτικά ζητήματα.

Κέντρα Πρόληψης: Αβεβαιότητα και υποστελέχωση

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκε και η κατάσταση στα Κέντρα Πρόληψης, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για το μέλλον των δομών.

Όπως επισημάνθηκε, δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες θεσμικές κινήσεις για την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης, γεγονός που εντείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν σοβαρές δυσκολίες στη διοίκηση και στη συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη και απλήρωτοι εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε ήταν το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα».

Οι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης ότι τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ενώ η γραφειοκρατία και οι διοικητικές καθυστερήσεις δυσχεραίνουν την άμεση παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες.

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδείχθηκε ήταν η απουσία κρατικής επένδυσης για την ενίσχυση των δομών πρόληψης.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, δεν προβλέπεται ουσιαστική στήριξη ούτε για την επιμόρφωση του προσωπικού.

Αντίθετα, προωθούνται κυρίως προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ μέσω του ΕΟΠΑΕ, γεγονός που, όπως υποστηρίχθηκε, επηρεάζει αρνητικά τη συνέχεια και τη σταθερότητα των παρεμβάσεων.

Τι θα πρέπει να γίνει

Οι εκπρόσωποι φορέων υπογράμμισαν ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η συγχώνευση των δομών στον ΕΟΠΑΕ και η αποδυνάμωση των Κέντρων Πρόληψης.

Όπως σημείωσαν, απαιτούνται πλέον συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη διάσωση των δομών. 

Παράλληλα, τόνισαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανασυγκρότησης πρέπει να βασίζεται στη δημοκρατική λειτουργία, την επιστημονική δεοντολογία και την πολυφωνία.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον συγκεντρωτικό σχεδιασμό των πολιτικών πρόληψης και θεραπείας, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών δεν μπορούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της αξιοποίησης της εμπειρίας εργαζομένων, κοινωνικών φορέων, συλλόγων γονέων και αποφοίτων θεραπευτικών προγραμμάτων.

Οι παρεμβάσεις τους επικεντρώθηκαν:

– στην ανάγκη αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο,

στην ενίσχυση της πρόληψης ως μόνιμης δημόσιας πολιτικής,

-στη θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων Πρόληψης ως διακριτού δημόσιου πυλώνα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Οι εργαζόμενοι, επιστημονικοί φορείς, γονείς και θεραπευόμενοι, μάλιστα, διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες τους για την υπεράσπιση της πρόληψης, της θεραπείας και της δημοκρατικής λειτουργίας των δομών.

Διαβάστε επίσης

Laser μυωπίας μετά τα 40: Τι ισχύει όταν αρχίζει να εμφανίζεται και η πρεσβυωπία

Έμπολα: Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών στο Κονγκό – 254 τα θύματα, ξεπέρασαν τα 1.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πως διαλέγουν τα κουνούπια τα «θύματα» τους;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
madonna-new
ΣΙΝΕΜΑ

Μαντόνα: Ακυρώθηκε η βιογραφική της ταινία – Γιατί τα «έσπασε» με τη Universal Pictures

xania new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλα Λεβεντάκη 

takis_theodorikakos_alimos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης από τον Θεοδωρικάκο στο Νότιο Τομέα: 3.000 άτομα σε συγκέντρωση που έκανε στον Άλιμο

alfa_romeo_junior_ibrida_q4_42
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα είναι υβριδική με αυτόματο κιβώτιο και 8 χρόνια εγγύηση

PARAVAN_EKLOGES
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο παράδοξο από Interview: Αυτή τη φορά «ξέχασε» να κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

anna aramo kassela adwnis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι τάσεις δείχνουν… δίπολο, η Διαμαντοπούλου και η τύχη του ΠΑΣΟΚ, η υπόθεση Αβραμόπουλου, το δίδυμο Κασσελάκη - Γεωργιάδη, ο isyriza παίζει μπάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 11:09
madonna-new
ΣΙΝΕΜΑ

Μαντόνα: Ακυρώθηκε η βιογραφική της ταινία – Γιατί τα «έσπασε» με τη Universal Pictures

xania new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλα Λεβεντάκη 

takis_theodorikakos_alimos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης από τον Θεοδωρικάκο στο Νότιο Τομέα: 3.000 άτομα σε συγκέντρωση που έκανε στον Άλιμο

1 / 3