Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτση σε Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα – Συζήτηση στη Βουλή ζητά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Ανάρμοστη» και «επικίνδυνη» για τη χώρα χαρακτηρίζει τη στάση του πρωθυπουργού για τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος με επίκαιρη του ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητά αφενός να καταδικαστεί η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και αφετέρου να απαντήσει ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει να υποστηρίξει ή να αναλάβει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και τη βίαιη αρπαγή και απομάκρυνση του εν ενεργεία Προέδρου της χώρας, συνιστούν γεγονότα μείζονος σημασίας καθώς παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, την κρατική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Βενεζουέλας, ενώ καταπατούν ευθέως τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει και προσθέσει ότι οι ενέργειες αυτές δημιουργούν, επιπλέον, και ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τη μονομερή χρήση ένοπλης ισχύος και την επιβολή τετελεσμένων με στόχο την ιδιοποίηση φυσικών πόρων.

Ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει ότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ιδιαίτερη ανησυχία η δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», καθώς –όπως αναφέρει- η δήλωση αυτή δεν συνιστά απλώς συνειδητή αποφυγή κρίσης για πράξεις που εγείρουν σοβαρά ζητήματα αλλά ρητή άρνηση τοποθέτησης επί της παραβίασης θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συνολική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όταν αυτές προέρχονται από ισχυρούς συμμάχους, όπως έχει αποτυπωθεί στα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

«Η αποφυγή ρητής καταδίκης των ενεργειών των ΗΠΑ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη συνέπεια και την αξιοπιστία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ιδίως όταν η χώρα μας επικαλείται και στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της εθνικής της ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας», υποστηρίζει.

Αίτημα Κωνσταντοπούλου για ενημέρωση της Βουλής

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να πληροφορηθεί αν υπάρχει προγραμματισμός ή αίτημα της Κυβέρνησης για ενημέρωση της Βουλής για τις εξαιρετικά σοβαρές εξελίξεις των τελευταίων ωρών, μετά την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα και την αρπαγή-ομηρία του Ν. Μαδούρο και της συζύγου του.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Νικήτας Κακλαμάνης την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει σχετικός προγραμματισμός ούτε κυβερνητικό αίτημα ενημέρωσης της Βουλής.

Στο πλαίσιο αυτό η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε επίσημο αίτημα σύγκλησης της Βουλής προς τον κ. Κακλαμάνη, το οποίο θα αποσταλεί και εγγράφως.

«Είναι επιτακτικό, για λόγους Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Δικαίου, Ειρήνης και Ασφάλειας να ενεργοποιηθεί άμεσα διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής παρέμβασης για τις τελευταίες εξελίξεις», αναφέρει και προσθέτει ότι «η χώρα μας είναι κυρίαρχο κράτος, με παράδοση Δημοκρατίας και με Σύνταγμα που ορίζει τις Αρχές μας. Δεν είναι νοητό ούτε δημοκρατικά επιτρεπτό να εκφράζεται διεθνώς για τόσο σοβαρά ζητήματα μέσα από ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις επίδειξης δουλικότητας, αναθεωρητισμού, ψυχροπολεμικής διάθεσης και ενός ιδιώνυμου πολιτικού ρεβανσισμού, όπως αυτές που έγιναν αρχικώς από τον κ. Μητσοτάκη και στη συνέχεια από τα ακροδεξιά στελέχη του Βορίδη-Γεωργιάδη, που έσπευσαν με ιαχές να χειροκροτήσουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας».

