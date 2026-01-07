search
Ριάνα: Ποζάρει με κόκκινα εσώρουχα και αποθεώνεται! (Photos)

07.01.2026 11:21
riana-new

Εμπνευσμένη από την Αφροδίτη είναι η νέα συλλογή εσωρούχων της Ριάνα η οποία συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στη φωτογράφιση για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου της εταιρείας της, δημοσιεύοντας εικόνες της στα social media με στόχο την προώθηση της νέας σειράς.

Στο concept της καμπάνιας, η Ριάνα εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά σε σκηνικά με κολώνες αρχαιοελληνικού ύφους. Σε ορισμένα στιγμιότυπα τη βλέπουμε με φλοράλ σουτιέν, ενώ σε άλλα εμφανίζεται με κόκκινο σετ εσωρούχων με δαντελένιες λεπτομέρειες.

«Η Αφροδίτη ήταν άγρια» ήταν η φράση με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, με τους followers να κατακλύζουν το προφίλ της με σχόλια που την αποθεώνουν…

Σημειώνεται ότι η Ριάνα ίδρυσε το 2016 τη Fenty Cosmetics, ενώ το 2019 προχώρησε στη δημιουργία του οίκου μόδας Fenty Maison. Το 2018 λάνσαρε τη Savage X Fenty, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των εσωρούχων και των πιτζαμών. 

