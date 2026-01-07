search
07.01.2026 17:01

«Ντόναλντ σε ικετεύω»: Ο Τραμπ κόμπασε ότι ανάγκασε τον Μακρόν να ανεβάσει 200% τις τιμές των φαρμάκων

07.01.2026 17:01
macron-trump

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε δημόσια ότι ανάγκασε τον Γάλλο ομόλογό του Εμάνουελ Μακρόν να ανεβάσει κατά 200% τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, απειλώντας τον με δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές δεν δίστασε να μιμηθεί τον Μαρκόν. «”Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ, όμως μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».

Όπως εξήγησε, οι δασμοί που απειλούσε να βάλει ήταν 42 φορές ακριβότεροι. Μετά τη συμφωνία, οι τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία ανέβηκαν από τα 10 δολάρια στα 30 δολάρια. 

Ο Τραμπ κόμπασε ότι κάθε χώρα τελικά υπέκυψε στις πιέσεις του. «Σε 3,2 λεπτά έλεγαν “θα είναι τιμή μας να τετραπλασιάσουμε τις τιμές των φαρμάκων μας, αν αυτό είναι που θέλετε”».

Η διοίκηση Τραμπ προωθεί μία νέα πολιτική, που στοχεύει στο να ρίξει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, συνδέοντας τα με το Medicare.

Μέχρι στιγμής το Ελιζέ δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του. 

