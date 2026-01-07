«Ντόναλντ σε ικετεύω»: Ο Τραμπ κόμπασε ότι ανάγκασε τον Μακρόν να ανεβάσει 200% τις τιμές των φαρμάκων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε δημόσια ότι ανάγκασε τον Γάλλο ομόλογό του Εμάνουελ Μακρόν να ανεβάσει κατά 200% τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, απειλώντας τον με δασμούς.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές δεν δίστασε να μιμηθεί τον Μαρκόν. «”Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ, όμως μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».
Όπως εξήγησε, οι δασμοί που απειλούσε να βάλει ήταν 42 φορές ακριβότεροι. Μετά τη συμφωνία, οι τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία ανέβηκαν από τα 10 δολάρια στα 30 δολάρια.
Ο Τραμπ κόμπασε ότι κάθε χώρα τελικά υπέκυψε στις πιέσεις του. «Σε 3,2 λεπτά έλεγαν “θα είναι τιμή μας να τετραπλασιάσουμε τις τιμές των φαρμάκων μας, αν αυτό είναι που θέλετε”».
Η διοίκηση Τραμπ προωθεί μία νέα πολιτική, που στοχεύει στο να ρίξει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, συνδέοντας τα με το Medicare.
Μέχρι στιγμής το Ελιζέ δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του.
Διαβάστε επίσης
«H Ρωσία προσέφερε στις ΗΠΑ πλήρη ελευθερία στη Βενεζουέλα με αντάλλαγμα την Ουκρανία» ισχυρίζεται πρώην σύμβουλος του Τραμπ
CNN: Πώς οι δικηγόροι του Μαδούρο θα μπορούσαν να πετύχουν την απελευθέρωσή του
Σε ρωσικό παιδικό καρτούν εμφανίστηκε ο Πούτιν – Ευχές για τη νέα χρονιά μαζί με μια… γάτα και ένα σκύλο (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.