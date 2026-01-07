Σε ρωσικό παιδικό καρτούν εμφανίστηκε ο Πούτιν – Ευχές για τη νέα χρονιά μαζί με μια… γάτα και ένα σκύλο (Video)

Σύντομη εμφάνιση σε δημοφιλές ρωσικό παιδικό καρτούν έκανε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με μήνυμα για το νέο έτος στον λαό μαζί με μια γάτα και ένα σκύλο που μιλάνε.

Οι κάτοικοι του Prostokvashino, του φανταστικού χωριού που δίνει το όνομά του στην εκπομπή, μένουν έκπληκτοι όταν η κινούμενη εκδοχή του ηγέτη του Κρεμλίνου, πλαισιωμένος από τον σκύλο Sharik και τη γάτα Matroskin, χαιρετά τους Ρώσους στην αλλαγή του έτους, σημειώνει το Reuters.

Images from Soyuzmultfilm show a New Year’s Prostokvashino episode featuring a character modelled on Russian President Vladimir Putin, which the Kremlin says reflects his place in children’s lives and the country. pic.twitter.com/oJSyAXihDg — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 26, 2025

Οι ενήλικες που συνόδευαν τα παιδιά τους στο θεματικό πάρκο Prostokvashino στη Μόσχα ήταν προσεκτικά θετικοί στην κριτική τους.

«Ακούστε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα καρτούν. Γιατί όχι;», είπε μια γυναίκα, η Μαρίνα.

Μια άλλη επισκέπτρια, η Οξάνα Φρόλκοβα, είπε ότι τα παιδιά ξέρουν ποιος είναι ο Πούτιν και το να τον δουν σε ένα καρτούν είναι «πιθανώς σημαντικό και ενδιαφέρον για αυτά». Ανέφερε επίσης, ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των θεατών εκτός της χώρας.

Η εμφάνιση του Πούτιν προαναγγέλθηκε πέρυσι από την Γιουλιάνα Σλάστσεβα, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του στούντιο Soyuzmultfilm, η οποία είπε ότι η Ρωσία πουλάει τα κινούμενα σχέδιά της σε πρώην κομμουνιστικές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής και επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Κίνα.

Η εμφάνιση του προέδρου στο Prostokvashino θα ήταν μια μορφή «ήπιας δύναμης» που θα βοηθούσε στην προώθηση της Ρωσίας και του πολιτισμού της, είπε.

Διαβάστε επίσης:

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

Αυστραλία: Δριμύ κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες πολιτείες, προκαλώντας δασικές πυρκαγιές

Ένταση ΗΠΑ – Ρωσίας: Η Μόσχα έστειλε πολεμικά πλοία για συνοδεία τάνκερ από τη Βενεζουέλα