Ένταση ΗΠΑ – Ρωσίας: Η Μόσχα έστειλε πολεμικά πλοία για συνοδεία τάνκερ από τη Βενεζουέλα

Η Ρωσία έχει αποστείλει πολεμικά πλοία και υποβρύχιο για να συνοδεύσουν ένα δεξαμενόπλοιο που καταδιώκεται από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Ατλαντικό, σύμφωνα με το CBS News.

Το πλοίο, το οποίο στο παρελθόν μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα – αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν μεταφέρει πετρέλαιο αυτή τη στιγμή – βρίσκεται επί του παρόντος μεταξύ της Ισλανδίας και των Βρετανικών Νήσων. Το Bella 1 έχει κατηγορηθεί για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Έκτοτε έχει αλλάξει το όνομά του σε Marinera και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αλλάξει σημαία από γουιανέζικη σε ρωσική.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι διέταξε «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, μια κίνηση που η κυβέρνηση της χώρας χαρακτήρισε ως «κλοπή». Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο CBS ότι η Ρωσία έστειλε ένα υποβρύχιο και άλλα πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν το πετρελαιοφόρο.

Σχέδια για αμερικανικό «ρεσάλτο»

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αυτό τον περασμένο μήνα στην Καραϊβική, όταν πιστευόταν ότι κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα. Είχε ένταλμα να κατασχέσει το πλοίο για την υποτιθέμενη παραβίαση των κυρώσεων. Έκτοτε άλλαξε δραματικά πορεία και η προσέγγισή του στην Ευρώπη συνέπεσε με την άφιξη περίπου 10 αμερικανικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών καθώς και ελικοπτέρων. Η Ρωσία δηλώνει ότι «παρακολουθεί με ανησυχία» την κατάσταση γύρω από το πλοίο.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο CBS News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σχεδίαζαν να επιβιβαστούν στο πλοίο και ότι η Ουάσιγκτον προτιμούσε να το κατασχέσει παρά να το βυθίσει. Την Τρίτη, η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «παραμένει έτοιμη να υποστηρίξει τους εταίρους της αμερικανικής κυβέρνησης στην καταπολέμηση των πλοίων και των φορέων που υπόκεινται σε κυρώσεις και διέρχονται από την περιοχή αυτή. Οι ναυτικές μας δυνάμεις είναι σε εγρήγορση, ευέλικτες και έτοιμες να παρακολουθήσουν τα πλοία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Όταν θα κληθούμε, θα είμαστε εκεί».

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται ότι η Ουάσιγκτον θα ενημερώσει τον σύμμαχό της. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CBS υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να οργανώσουν μια επιχείρηση παρόμοια με αυτή που διεξήχθη τον περασμένο μήνα, όταν Αμερικανοί πεζοναύτες και ειδικές δυνάμεις σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή κατάσχεσαν το The Skipper, ένα μεγάλο τάνκερ με σημαία Γουιάνας, μετά την αναχώρησή του από λιμάνι της Βενεζουέλας.

«Διπλωματικές τριβές»

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία μιας χώρας βρίσκονται υπό την προστασία της εν λόγω χώρας, αλλά ο Δημήτρης Αμπατζίδης, ανώτερος αναλυτής κινδύνου και συμμόρφωσης στη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Kpler, δήλωσε στο BBC Verify ότι η αλλαγή του ονόματος και της σημαίας του πλοίου ενδέχεται να μην αλλάξει πολλά. «Η δράση των ΗΠΑ καθορίζεται από την υποκείμενη ταυτότητα του πλοίου, τα δίκτυα ιδιοκτησίας/ελέγχου και το ιστορικό κυρώσεων, και όχι από τα βαμμένα σήματα ή τη σημαία του», είπε.

Ο Αμπατζίδης πρόσθεσε ότι η αλλαγή στο ρωσικό νηολόγιο μπορεί να προκαλέσει «διπλωματικές τριβές», αλλά δεν θα σταματήσει καμία ενέργεια επιβολής των ΗΠΑ. «Προς το παρόν, το πλοίο μας πλέει στα διεθνή ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τις normas του διεθνούς ναυτικού δικαίου», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Για λόγους που δεν μας είναι σαφείς, το ρωσικό πλοίο τυγχάνει αυξημένης και σαφώς δυσανάλογης προσοχής από το στρατό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, παρά το ειρηνικό του καθεστώς», ανέφερε.

«Αναμένουμε ότι οι δυτικές χώρες, οι οποίες δηλώνουν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα, θα αρχίσουν να τηρούν οι ίδιες αυτή την αρχή», τόνισε η Μόσχα. Η πιθανή αντιπαράθεση σχετικά με το πετρελαιοφόρο πλοίο έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκπληξη που προκάλεσε στον κόσμο η απαγωγή του Μαδούρο από το Καράκας. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στόχους στην πόλη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την σύλληψη του ίδιου και της συζύγου του, οι οποίοι κατηγορούνται για αδικήματα σχετικά με όπλα και ναρκωτικά.

Διαβάστε επίσης:

Από τη Βενεζουέλα στη Γροιλανδία: όταν ο νόμος της ισχύος επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αυλή – Τι φοβούνται οι 7 ηγέτες

Γροιλανδία: Τα εντυπωσιακά πράγματα που δεν γνωρίζατε για το νησί – και… ορέγεται ο Τραμπ (Photos)

Ο Τραμπ παγώνει κονδύλια 10 δισεκ. δολαρίων που προορίζονταν για τη φροντίδα παιδιών