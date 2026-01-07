Ο παγετός παραλύει την Ευρώπη: Χάος στις μεταφορές, ακυρώθηκαν πτήσεις, διακοπές ρεύματος, πίστες για σκι οι δρόμοι (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πυκνά χιόνια και παγετό έφερε το 2026 στην Ευρώπη, με το κύμα ψύχους που πλήττει τη Γηραιά Ήπειρο να προκαλεί προβλήματα στις μεταφορές και ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες, ενώ υπήρξαν και θάνατοι είτε λόγω τροχαίων δυστυχημάτων είτε λόγω του ψύχους.
Σύμφωνα με το France24, το χιόνι προκάλεσε περισσότερες από 800 ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ και καθήλωσε άλλες 140 πτήσεις στους κόμβους του Παρισιού.
Το χιόνι, ο πάγος και οι ισχυροί άνεμοι έφεραν χάος στις μεταφορές σε περιοχές της Ευρώπης για τρίτη ημέρα την Τετάρτη, με εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται και επιβάτες να παραμένουν αποκλεισμένοι.
Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo France ανακοίνωσε ότι 38 από τα 96 μητροπολιτικά διαμερίσματα της χώρας βρίσκονταν σε επιφυλακή για ισχυρές χιονοπτώσεις και παγετό, με τρία έως επτά εκατοστά χιονιού να έχουν ήδη συσσωρευτεί. Όπως ανέφερε, το κύμα ψύχους είναι «σπάνιας έντασης για την εποχή», ενώ οι αρχές είχαν ήδη καλέσει τους πολίτες στην περιοχή του Παρισιού να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και, όπου είναι δυνατόν, να εργαστούν από το σπίτι την Τετάρτη.
Τα αεροδρόμια στο Παρίσι και το Άμστερνταμ επλήγησαν περισσότερο, με τις ολλανδικές αρχές να αναφέρουν ότι περισσότεροι από 1.000 ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο Schiphol, έναν από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης.
Η KLM προειδοποίησε ότι τα αποθέματα αποπαγωτικού υγρού για τα αεροσκάφη της εξαντλούνται και ότι οι καθυστερήσεις στις προμήθειες καθιστούν δύσκολη την αναπλήρωσή τους. Η συνεργαζόμενη Air France δήλωσε ότι δεν έχει γνώση για αντίστοιχες ελλείψεις στη Γαλλία. Το αεροδρόμιο Schiphol ανέφερε ότι διαθέτει επαρκείς ποσότητες διαφορετικού τύπου αποπαγωτικού υγρού, το οποίο χρησιμοποιεί για τον καθαρισμό των διαδρόμων.
Η γαλλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 40% τις πτήσεις στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Παρισιού, Roissy–Charles de Gaulle, και κατά 25% τις πτήσεις από το μικρότερο αεροδρόμιο Orly.
Στις Βρυξέλλες, ορισμένες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ η αποπάγωση των διαδρόμων και των πτερύγων των αεροσκαφών προκάλεσε καθυστερήσεις. Οι αρχές στην Ολλανδία κάλεσαν τους πολίτες να προγραμματίσουν εργασία από το σπίτι όπου αυτό είναι δυνατό.
Στη Γαλλία, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία φορτηγών και σχολικών λεωφορείων στο ένα τρίτο των διοικητικών διαμερισμάτων της χώρας, κυρίως στο βόρειο τμήμα.
Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι «ελπίζει η κατάσταση να επιστρέψει στο φυσιολογικό σήμερα το απόγευμα».
Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες λεωφορείων στο Παρίσι και τα γύρω προάστια ανεστάλησαν επίσης λόγω παγωμένων δρόμων, με σχεδόν το ήμισυ της ηπειρωτικής χώρας να βρίσκεται σε επιφυλακή για έντονη χιονόπτωση και μαύρο πάγο.
Η έντονη χιονόπτωση σταματά τις υπηρεσίες λεωφορείων στην περιοχή του Παρισιού.
Την ίδια ώρα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, καθώς η ήπειρος ταλανίζεται από το πιο δριμύ κύμα ψύχους του χειμώνα μέχρι στιγμής.
Πέντε από αυτούς τους θανάτους επιβεβαιώθηκαν στη Γαλλία την Τρίτη, ενώ μια γυναίκα πέθανε στη Βοσνία καθώς η έντονη χιονόπτωση και η βροχή προκάλεσαν πλημμύρες και διακοπές ρεύματος σε όλα τα Βαλκάνια.
Για όσους δεν έχουν σπίτι και κοιμούνται στους δρόμους, το κύμα ψύχους αποτέλεσε ένα τεράστιο σοκ.
Ο Μπουμπακάρ Καμάρα, από τη Γουινέα, δήλωσε στο AFP ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να συνεχίσει».
«Απλώς πρέπει να παραμείνεις δυνατός, να βεβαιωθείς ότι δεν θα πεθάνεις, ξέρεις», είπε ο 19χρονος, ο οποίος κοιμάται σε μια σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα.
«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το κρύο – δεν είμαι καθόλου συνηθισμένος σε αυτό».
Η Βρετανία είδε τις θερμοκρασίες να καταρρέουν, με εκατοντάδες σχολεία να κλείνουν τις πόρτες τους για τρίτη ημέρα. Η Σκωτία, όπου οι αρχές προειδοποίησαν ότι ορισμένες αγροτικές κοινότητες ενδέχεται να «αποκοπούν» από το χιόνι.
Η σιδηροδρομική γραμμή Eurostar που συνδέει το Λονδίνο με πόλεις της ηπειρωτικής Ευρώπης διακόπηκε επίσης ξανά την Τετάρτη, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις.
Οι σκανδιναβικές χώρες αντιμετώπιζαν επίσης χάος λόγω χιονιού, με αξιωματούχους στην ανατολική Σουηδία να προειδοποιούν ότι οι διακοπές ρεύματος είναι «πιθανές» λόγω της έντονης χιονόπτωσης.
Τα τραμ ανεστάλησαν στη δυτική πόλη του Γκέτεμποργκ και οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή προειδοποίησαν τους ανθρώπους να μην οδηγούν και να μένουν σπίτι, αν είναι δυνατόν.
Στη Δανία, οι αρχές στην βόρεια περιοχή της Βόρειας Γιουτλάνδης προειδοποίησαν τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για έντονη χιονόπτωση, αλλά δήλωσαν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.
«Προς το παρόν, επικρατεί ηρεμία στη Βόρεια Γιουτλάνδη, αλλά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την πρόγνωση του καιρού», έγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
