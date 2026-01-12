Στο νοσοκομείο της Ραμάλα ο Αμπάς – Υποβάλλεται σε εξετάσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Μαχμούντ Αμπάς νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ραμάλα.
Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας κια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.
Δεν γίνεται αναφορά στο ακριβές πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο 90χρονος πλέον ηγέτης της Παλαιστίνης, ωστόσο υποβάλλεται σε «τακτικές ιατρικές εξετάσεις» στο Νοσοκομείο Ιστισάρι Αραβικής Δημοκρατίας στη Ραμάλα σύμφωνα με την ενημέρωση του παλαιστινιακού πρακτορείου WAFA.
Διαβάστε επίσης:
Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation για τη φονική πυρκαγιά
Το «γιγάντιο» κουνέλι που έσωσε έναν διαβητικό από τον θάνατο
Βατικανό: Ο πάπας Λέων υποδέχτηκε τη Ματσάδο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.