Στο νοσοκομείο της Ραμάλα ο Αμπάς – Υποβάλλεται σε εξετάσεις

Ο Μαχμούντ Αμπάς νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ραμάλα.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας κια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Δεν γίνεται αναφορά στο ακριβές πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο 90χρονος πλέον ηγέτης της Παλαιστίνης, ωστόσο υποβάλλεται σε «τακτικές ιατρικές εξετάσεις» στο Νοσοκομείο Ιστισάρι Αραβικής Δημοκρατίας στη Ραμάλα σύμφωνα με την ενημέρωση του παλαιστινιακού πρακτορείου WAFA.

