ΚΟΣΜΟΣ

13.01.2026 12:45

Πάνω από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την εκεχειρία, λέει η Unicef

13.01.2026 12:45
gaza_child

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά δήλωσε σήμερα ότι περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

«Περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την εκεχειρία στις αρχές Οκτωβρίου», δήλωσε ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, σε δημοσιογράφους στη διάρκεια ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Γάζα.

«Η επιβίωση παραμένει υπό όρους, ενώ οι βομβαρδισμοί και οι πυροβολισμοί έχουν επιβραδυνθεί, έχουν μειωθεί στη διάρκεια της εκεχειρίας, δεν έχουν σταματήσει».

Ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι 60 αγοριών και 40 κοριτσιών προκλήθηκαν από στρατιωτικές επιθέσεις, όπως αεροπορικά πλήγματα, πλήγματα με drones, βομβαρδισμοί από τεθωρακισμένα και πυρά όπλων, και λίγοι θάνατοι από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου που εξερράγησαν.

Ο απολογισμός είναι πιθανόν υποεκτιμημένος καθώς βασίζεται μόνο στους θανάτους για τους οποίους είναι διαθέσιμες περιορισμένες πληροφορίες, δήλωσε ο Έλντερ.

saoulidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

tzoker_2025
ADVERTORIAL

Ιστορική χρονιά το 2025 για το ΤΖΟΚΕΡ: 8 μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία – 225 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κέρδισαν από 100.000 ευρώ

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

