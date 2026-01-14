«Η θεμελιώδης διαφωνία» για τη Γροιλανδία παραμένει μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Εντείνει την στρατιωτική της παρουσία η Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία αποφάσισαν να σχηματίσουν «μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για να διερευνήσουν εάν μπορούμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο προς τα εμπρός», καθώς μια «θεμελιώδης διαφωνία» με την κυβέρνηση Τραμπ παραμένει για το μέλλον του νησιού, το οποίο αποτελεί αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.

Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι αυτός και η Γροιλανδή ομόλογός του είχαν «μια ειλικρινή αλλά και εποικοδομητική συζήτηση» με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς νωρίτερα την Τετάρτη, αλλά «οι προοπτικές τους εξακολουθούν να διαφέρουν».

LIVE: Greenland, Denmark officials give news conference in Washington DChttps://t.co/GDGHAtoi41 — TRT World (@trtworld) January 14, 2026

«Συμφωνήσαμε ότι είναι λογικό να προσπαθήσουμε να καθίσουμε σε υψηλό επίπεδο για να διερευνήσουμε εάν υπάρχουν δυνατότητες να ικανοποιήσουμε τις ανησυχίες του προέδρου, ενώ ταυτόχρονα σεβόμαστε τις κόκκινες γραμμές του Βασιλείου της Δανίας. Αυτό είναι λοιπόν το έργο που θα ξεκινήσουμε», πρόσθεσε.

Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «επικεντρώθηκαν στο πώς να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια στη Γροιλανδία».

«Πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει την άποψή του και εμείς έχουμε διαφορετική θέση», είπε, σημειώνοντας ότι η Δανία εξακολουθεί να πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια «μπορεί να διασφαλιστεί εντός του τρέχοντος πλαισίου».

«Ιδέες που δεν θα σεβόντουσαν την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας είναι, φυσικά, εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

«Επομένως, εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία, αλλά συμφωνούμε επίσης ότι διαφωνούμε και, ως εκ τούτου, ωστόσο, θα συνεχίσουμε να μιλάμε», είπε.

Η ομάδα εργασίας αναμένεται να συναντηθεί για πρώτη φορά «εντός εβδομάδων», δήλωσε ο Ράσμουσεν.

Υπάρχει «συγκρατημένη αισιοδοξία» μετά τη συνάντηση για τη Γροιλανδία στον Λευκό Οίκο το πρωί της Τετάρτης, δήλωσε στο CNN μια δανέζικη διπλωματική πηγή. Το άτομο πρόσθεσε, «θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα», σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε οριστική απαίτηση του Τραμπ στο τραπέζι παρά την πρόσφατη ρητορική.

Ο Δανός διπλωμάτης πιστεύει ότι υπάρχει δρόμος προς τα εμπρός παρά τα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα την Τετάρτη, λέγοντας ότι «οτιδήποτε λιγότερο» από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απαράδεκτο», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την περιοχή για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, κάτι που θα μπορούσε με τη σειρά του να ενισχύσει το ΝΑΤΟ.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των συνομιλιών που διεξήγαγαν ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στρατιωτική κινητικότητα στο νησί

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν ανακοίνωσε στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα στρατιωτικά σχέδια της Δανίας «εντός και γύρω από τη Γροιλανδία».

Όπως επιβεβαίωσε, θα υπάρξει μια «πιο μόνιμη» και μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία.

Είπε επίσης ότι εξακολουθεί να θεωρεί «απίθανο» μια χώρα του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε άλλο κράτος μέλος και πρόσθεσε ότι οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την έναρξη επίθεσης των ΗΠΑ στη Γροιλανδία παραμένει «εξαιρετικά υποθετικό».

Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Δανίας αναφέρει ότι η στρατιωτική ενίσχυση του νησιού θα γίνει σε «στενή συνεργασία με τους συμμάχους», προσθέτοντας ότι «οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν εξαπλωθεί στην Αρκτική».

«Από σήμερα, θα υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αυτό θα σημαίνει αύξηση «αεροσκαφών, πλοίων και στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων του ΝΑΤΟ».

Ταυτόχρονα, ορισμένες από τις χώρες του ΝΑΤΟ πρόκειται να συνεισφέρουν, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Νορβηγία.

Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Οι πρώτοι γερμανοί στρατιωτικοί ενδέχεται να φθάσουν στη Γροιλανδία αύριο Πέμπτη, όπως γράφει το δημοσίευμα της Bild η οποία επικαλείται κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές στο Βερολίνο.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ακλόνητη η στήριξη σε Γροιλανδία – Δανία

Την Τετάρτη, η Διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε την ακόλουθη δήλωση υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης και της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, καθώς και υπέρ της Γροιλανδίας και της Δανίας.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά την πολυμέρεια και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας και της Γροιλανδίας παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην διαφύλαξή της. Η Αρκτική Στρατηγική της ΕΕ υπερβαίνει τις απλές ανησυχίες για την ασφάλεια και η δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία με τους πολίτες της περιοχής είναι ακλόνητη.

Το Βασίλειο της Δανίας, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, είναι μέλος του ΝΑΤΟ και καλύπτεται πλήρως από τις συλλογικές εγγυήσεις ασφάλειας της Συμμαχίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ενισχύει τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες και να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ τηρούν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων μέσω συνεχών επενδύσεων στην άμυνα και ισχυρής παρουσίας στην περιοχή της Αρκτικής.

Η ασφάλεια της Αρκτικής διασφαλίζεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και η Δανία διατηρεί συμφωνίες με βασικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, για την προστασία της περιοχής.

Οι αποφάσεις που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία ανήκουν αποκλειστικά στη Δανία και τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τις σχετικές συνταγματικές ρυθμίσεις και συμφωνίες μεταξύ Δανίας και Γροιλανδίας. Υπενθυμίζει ότι το 1916, οι Ηνωμένες Πολιτείες – μέσω συμφωνίας με τη Δανία – δήλωσαν ότι η Δανία είχε πλήρη κυριαρχία επί της Γροιλανδίας. Με τη συμφωνία αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν έτσι ότι ολόκληρη η Γροιλανδία αποτελούσε δικαίως δανικό έδαφος. Οι εξωτερικές προσπάθειες τροποποίησης του status quo είναι απαράδεκτες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, οι οποίες αποτελούν κατάφωρη αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ. Τέτοιες δηλώσεις είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση στις σχέσεις μεταξύ δημοκρατικών εταίρων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσουν συγκεκριμένη και απτή υποστήριξη προς τη Γροιλανδία και τη Δανία, τηρώντας τις αρχές και το δίκαιο της ΕΕ, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΝΑΤΟ».

Χρήσιμο το νησί αλλά όχι «ζωτικής σημασίας» για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ

Η Γροιλανδία παρουσιάζει πραγματικό ενδιαφέρον για την αντιπυραυλική άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά η Ουάσινγκτον έχει άλλα βέλη στη φαρέτρα για το έργο της αντιπυραυλικής της ασπίδας “Χρυσός θόλος”, χωρίς να χρειάζεται να έχει στην κατοχή της αυτό το έδαφος στην Αρκτική, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ως “ζωτικής σημασίας” για την αμερικανική ασφάλεια.

Ποια είναι τα αμερικανικά μέσα αντιπυραυλικής άμυνας;

Η αμερικανική άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων αποτελείται από δορυφόρους και μια ζώνη από ραντάρ προηγμένης προειδοποίησης για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πυραύλων. Οι ΗΠΑ διαθέτουν τα μέσα αυτά κυρίως στις Αλεούτιες νήσους (Ειρηνικός), στην Αλάσκα, στη Βρετανία και στη Γροιλανδία.

Μπορούν επίσης να βασίζονται στα ραντάρ των πλοίων Aegis που είναι εξοπλισμένα με αντιπυραυλικές δυνατότητες -63 θα τεθούν σε λειτουργία στα τέλη του 2026 σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας του Κογκρέσου- όπως και σε ραντάρ που είναι εγκατεστημένα στο Ντεβεσέλου της Ρουμανίας και στο Ρεντζικόβο της Πολωνίας.

Η Ουάσινγκτον διαθέτει διάφορους τύπους πυραύλων αναχαίτισης, συγκεκριμένα τους 44 πυραύλους GBI που έχουν εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια και την Αλάσκα. Αυτή η εγκατάσταση πυραύλων έχει ως στόχο να “αντιμετωπίσει απειλή προερχόμενη από την ασιατική ήπειρο, αλλά τα σιλό των πυραύλων GBI δεν είναι σε καλή θέση για να αναχαιτίσουν απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία”, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ετιέν Μαρκούζ, ερευνητής στο Ίδρυμα Στρατηγικής Έρευνας (FRS).

Απέναντι σε μια απειλή εξ Ανατολών, η ανάπτυξη των πυραύλων GBI στη Γροιλανδία δεν του φαίνεται ωστόσο “πιθανή, αυτοί θα μπορούσαν μάλλον να τοποθετηθούν στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες”. Και αν πρόκειται μόνο για τοποθέτηση των ραντάρ και των αναχαιτιστών “στο σωστό μέρος”, η ανάγκη που δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία είναι ένα “πρόσχημα”: “υπάρχουν ήδη στην Πολωνία και στη Ρουμανία, επομένως αυτό δεν είναι επιχείρημα”.

Πάνω στα αντιτορπιλικά Aegis, όπως και στην Πολωνία και στη Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πυραύλους SM-3, σχεδιασμένους να αναχαιτίζουν πυρηνικές κεφαλές στο διάστημα μόλις αυτές αποσπαστούν από τον πύραυλο, ενώ το αμερικανικό σύστημα Thaad στοχεύει στην αναχαίτιση του πυραύλου στην τελική φάση πτήσης του στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Σε τι έγκειται το έργο του Χρυσού Θόλου

Το έργο για την κατασκευή του αντιπυραυλικού συστήματος “Χρυσός Θόλος” που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του, φιλοδοξεί να προστατεύει το αμερικανικό έδαφος από όλους τους τύπους πυραύλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προτίθεται να διαθέσει 175 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ενός συστήματος που θα είναι λειτουργικό μέχρι το τέλος της θητείας του, φιλοδοξία που θεωρείται μη ρεαλιστική από πολλούς ειδικούς.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Todd Harrison, του Αμερικανικού Ινστιτούτου Επιχειρήσεων, το έργο θα κοστίσει σε ένα μέσο σενάριο περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε διάστημα 20 ετών και έως 3,6 τρισεκ. δολάρια για την πιο αποτελεσματική ασπίδα.

Η κύρια καινοτομία που προβλέπεται είναι η ανάπτυξη σε χαμηλή τροχιά ενός στόλου δορυφόρων αναχαίτισης που θα βγουν εκτός τροχιάς για να αναχαιτίσουν τον πύραυλο όταν εισέρχεται στο διάστημα.

Ωστόσο “αυτό είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα: σε περίπτωση αποτυχίας, πρέπει να υπάρχουν άλλες επιλογές βολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βελτιώσουν επίσης” τους πυραύλους τους και τις ικανότητες αναχαίτισης στην ξηρά και στη θάλασσα, σύμφωνα με τον Ετιέν Μαρκούζ.

Γιατί η Γροιλανδία;

Διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που θα εκτοξεύονταν κατά των ΗΠΑ θα περνούσαν αναγκαστικά πάνω από τον Βόρειο Πόλο, υπενθυμίζει, και το να υπάρχουν εκεί ραντάρ εντοπισμού και μέσα αναχαίτισης παρουσιάζει ένα όφελος. Επί του παρόντος, ο αμερικανικός στρατός διαθέτει συστήματα ραντάρ στη βάση του στο Πιτουφίκ (πρώην Θούλη).

Όσον αφορά την ανίχνευση, “είναι πάντα συμφέρον να υπάρχουν ραντάρ στη Γροιλανδία” για την παρακολούθηση των πυραύλων στο διάστημα, “αλλά θα γίνεται όλο και λιγότερο”, σημειώνει ο Ετιέν Μαρκούζ. Πράγματι, “οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης δορυφόρων χαμηλής τροχιάς HBTSS ακριβώς για την παρακολούθηση των πυραύλων κατά τη διάρκεια της εξωατμοσφαιρικής τους φάσης”.

Εξάλλου οι υφιστάμενες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ, και της Γροιλανδίας και της Δανίας, επιτρέπουν ήδη πολλά στην Ουάσινγκτον.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τοποθετήσουν στη Γροιλανδία τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους, χωρίς περιορισμό. Θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά μέσα εάν το ήθελαν. Ωστόσο, το βασικό σημείο είναι ότι οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μίκαα Μπλουζόν-Μερέντ, ερευνητής στη γεωπολιτική των πόλων και συγγραφέας του βιβλίου “Mondes polaires”.

“Εάν οι Δανοί έλεγαν όχι για ένα έργο αφού είχε ζητηθεί η γνώμη τους, και οι ΗΠΑ το έκαναν μονομερώς παρόλα αυτά, αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως παραβίαση της κυριαρχίας της Δανίας και θα είχε ως συνέπεια τη διπλωματική και πολιτική κλιμάκωση. Επομένως, η Δανία δεν έχει δικαίωμα άσκησης βέτο με τη νομική έννοια του όρου αλλά, στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ στη Γροιλανδία απαιτεί πολιτική συμφωνία”, τονίζει.

