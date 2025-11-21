search
21.11.2025 23:55

Στροφή 180 μοιρών του Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον «κομμουνιστή» Μαμντάνι: «Νομίζω ότι θα έχετε έναν εξαιρετικό δήμαρχο»

21.11.2025 23:55
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα να “βοηθήσει” τον Ζοχράν Μαμντάνι να κάνει τη Νέα Υόρκη μια “ισχυρή και πολύ ασφαλή” πόλη, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον εκλεγμένο δήμαρχο που δηλώνει σοσιαλιστής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε μια “πολύ παραγωγική συνάντηση” με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

“Μόλις είχαμε μια σπουδαία… πολύ παραγωγική συνάντηση. Έχουμε ένα κοινό. Θέλουμε η πόλη μας αυτή, που αγαπάμε, να τα πάει πολύ καλά”, δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

“Νομίζω ότι θα έχετε, το ελπίζω, έναν εξαιρετικό δήμαρχο. Όσο πιο επιτυχημένος θα είναι αυτός, τόσο πιο ευχαριστημένος θα είμαι εγώ. Θα τον βοηθήσουμε να κάνει το όνειρο όλων πραγματικότητα, να έχουμε μια ισχυρή και πολύ ασφαλή Νέα Υόρκη”, δήλωσε σε εγκάρδιο τόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επανειλημμένα αποκάλεσε τον Μαμντάνι “κομμουνιστή” κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος χαρακτήρισε “πολύ παραγωγική” τη συνάντησή του με τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.

