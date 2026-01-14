Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα την παραδώσουν

Την πεποίθησή του, ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να προχωρήσουν στην προσάρτηση της Γροιλανδίας, εξέφρασε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, σε μία αιχμηρή και ειρωνική ανάρτησή του στο Χ, σχολίασε τη δήλωση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ότι, αν υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας στη Γροιλανδία, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες.

«Ο γαλατικός κόκορας», γράφει ο Μεντβέντεφ εννοώντας τον Μακρόν, «είπε κρώζοντας ότι αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Ω, και τι θα κάνουν; Θα απαγάγουν τον Αμερικανό πρόεδρο; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Όχι, βέβαια. Απλά θα χε@@@ πάνω τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».

The Gallic cock has crowed that, if the sovereignty of Denmark is affected, the consequences would be unprecedented. Ooh, what they will do?! Kidnap POTUS? Nuke the US? Course not. They’ll just shit their pants and give up Greenland. And that’d would be a great European precedent January 14, 2026

