Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα την παραδώσουν

Την πεποίθησή του, ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να προχωρήσουν στην προσάρτηση της Γροιλανδίας, εξέφρασε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, σε μία αιχμηρή και ειρωνική ανάρτησή του στο Χ, σχολίασε τη δήλωση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ότι, αν υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας στη Γροιλανδία, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες.
«Ο γαλατικός κόκορας», γράφει ο Μεντβέντεφ εννοώντας τον Μακρόν, «είπε κρώζοντας ότι αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Ω, και τι θα κάνουν; Θα απαγάγουν τον Αμερικανό πρόεδρο; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Όχι, βέβαια. Απλά θα χε@@@ πάνω τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».
