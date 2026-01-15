search
15.01.2026 07:15

Τραμπ για Παχλαβί και Ουκρανία: «Δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνήσει το Ιράν – Ο Ζελένσκι μπλοκάρει την ειρήνη, ο Πούτιν είναι έτοιμος να κλείσει συμφωνία»

15.01.2026 07:15
trump face

Αμφιβολίες για το κατά πόσον ο εξόριστος Ιρανός αντικαθεστωτικός Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, μπορεί να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη ώστε να κυβερνήσει τη χώρα, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο.

Αμφιβολίες για Παχλαβί και σενάρια κατάρρευσης του καθεστώτος στο Ιράν

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρεζά Παχλαβί «πολύ ωραίο τύπο», ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από τους Ιρανούς σε περίπτωση πολιτικής μετάβασης. «Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πώς θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει αν το Ιράν θα αποδεχόταν την ηγεσία του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι παραμένει πιθανή η κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, σχολιάζοντας πως «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει» και ότι η τρέχουσα περίοδος είναι «ενδιαφέρουσα».

«Ο Ζελένσκι είναι το εμπόδιο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος να κλείσει συμφωνία», ενώ, ερωτηθείς για το τι εμποδίζει την επίτευξή της, απάντησε μονολεκτικά: «Ο Ζελένσκι». «Πρέπει να τον πείσουμε να την αποδεχτεί», πρόσθεσε, εκφράζοντας εμφανή απογοήτευση από τη στάση του Κιέβου.

Fed, Βενεζουέλα και μήνυμα για την οικονομία πριν το Νταβός

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις επικρίσεις Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών για την έρευνα σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας ότι «δεν τον ενδιαφέρουν» και ότι όσοι διαφωνούν «θα έπρεπε να είναι πιστοί».

Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ενώ επανέλαβε ότι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός θα προβάλει τη «δύναμη της αμερικανικής οικονομίας», παρά τις ανησυχίες για το κόστος ζωής.

