ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 01:21
ΚΟΣΜΟΣ

16.01.2026 00:48

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα και τη νέα παλαιστινιακή επιτροπή

16.01.2026 00:48
Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Iβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι χαιρετίζει τη δέσμευση για την προώθηση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης για τη σύνθεση της Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας.

«Είναι καθοριστικό να οικοδομήσουμε τη δυναμική για να διατηρήσουμε την εκεχειρία, να αντιμετωπίσουμε τις άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα με αυξημένη βοήθεια, να εξαλείψουμε την απειλή από τη Χαμάς και να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους», τόνισε σε ανακοίνωσή της.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

