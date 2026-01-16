Τραμπ για Χάσετ: «Θέλω να τον κρατήσω στον Λευκό Οίκο, όχι να τον χάσω για τη Fed»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, μισοαστεία-μισοσοβαρά, ότι θα προτιμούσε να κρατήσει τον οικονομικό σύμβουλό του, τον Κέβιν Χάσετ, στο πλευρό του στον Λευκό Οίκο αντί να τον προτείνει για επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed).

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δηλώνει εδώ και πολλούς μήνες ότι είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο και τον οποίο επικρίνει διαρκώς γιατί διατηρεί υψηλά τα επιτόκια.

Ο ίδιος ο Τραμπ παρουσίασε έναν από τους κυριότερους συμβούλους του, τον οικονομολόγο Κέβιν Χάσετ, ως φαβορί για το αξίωμα. Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο σήμερα επαίνεσε το έργο του και ιδίως τις παρεμβάσεις του στην τηλεόραση, όπου υπερασπίζεται τις προεδρικές πρωτοβουλίες.

«Στην πραγματικότητα, θέλω να σε κρατήσω εκεί που είσαι, αν θες να μάθεις την αλήθεια», του είπε. Η ιδέα ότι «θα χάσει» τον Κέβιν Χάσετ «είναι μια πραγματική πηγή ανησυχίας», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Πάουελ αποκάλυψε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε σε βάρος του έρευνα που μπορεί να οδηγήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ενέργεια αυτή είναι μια «άνευ προηγουμένου» επίθεση στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια τόσο γρήγορα όσο θα επιθυμούσε ο Τραμπ.

Κάποιοι παράγοντες της αγοράς ανησυχούν ότι ο Κέβιν Χάσετ είναι υπερβολικά ευθυγραμμισμένος με τη γραμμή του προέδρου ώστε να μπορέσει να προωθήσει μια αξιόπιστη νομισματική πολιτική.

Ο διορισμός του επικεφαλής της Fed πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις στις αεροπορικές εταιρίες για τις πτήσεις πάνω από Κεντρική και Νότια Αμερική λόγω πιθανών στρατιωτικών ενεργειών

Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο λιμάνι του Αμβούργου – Αρκετοί τραυματίες

«Ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει»: Η Γερουσία έτοιμη να μπλοκάρει την κατάληψη της Γροιλανδίας – Εμφύλιος στους Ρεπουμπλικάνους