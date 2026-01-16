ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις στις αεροπορικές εταιρίες για τις πτήσεις πάνω από Κεντρική και Νότια Αμερική λόγω πιθανών στρατιωτικών ενεργειών

H Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 16/1, ότι εκδίδει σειρά προειδοποιήσεων προς τις αεροπορικές εταιρίες καλώντας τες να επιδεικνύουν προσοχή όταν πετούν πάνω από την Κεντρική Αμερική και από τμήματα της Νότιας Αμερικής, επικαλούμενη τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρεμβολών στο σύστημα GPS.

Η FAA δήλωσε ότι εξέδωσε ειδοποιήσεις για τμήματα του Μεξικού, του Παναμά, της Κολομβίας και του Ισημερινού, όπως και για άλλα τμήματα της Κεντρικής Αμερικής και τμήματα του εναέριου χώρου εντός του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού.

