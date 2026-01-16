«Ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει»: Η Γερουσία έτοιμη να μπλοκάρει την κατάληψη της Γροιλανδίας – Εμφύλιος στους Ρεπουμπλικάνους

Στενό πρέσινγκ ασκεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία, κάνοντας λόγο εξαγορά της ή ακόμα και για στρατιωτική κατάληψη της. Καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπηρετούν τη γραμμή του προέδρου, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές επιχειρούν να τον «επαναφέρουν» στην πραγματικότητα, σηματοδοτώντας ότι μία στρατιωτική επιχείρηση στο αρκτικό νησί δεν έχει την έγκριση της Γερουσίας.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τιλς, μιλώντας στο Politico, εκτίμησε ότι αν ο Τραμπ επιχειρήσει να καταλάβει στρατιωτικά τη Γροιλανδία οι Ρεπουμπλικανοί θα συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς για να τον μπλοκάρουν.

«Θα θέσουμε βέτο»

«Θα υπάρχουν αρκετοί για να περάσει βέτο, αν υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια που να να μοιάζει να έχει στόχο στην παράνομη κατάληψη της Γροιλανδίας», είπε χαρακτηριστικά.

Μια διακομματική ομάδα γερουσιαστών βρίσκεται την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη για να μεταφέρει το μήνυμα ότι η Γερουσία δεν στηρίζει την στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας. «Η Γροιλανδία πρέπει να θεωρείται σύμμαχός μας, όχι περιουσιακό στοιχείο, και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η αντιπροσωπεία», δήλωσε η Ρεπουμπλικάνη γερουσιαστής Λίζα Μαρκόφσκι.

Ο John Thune που ηγείται των Ρεπουμλικανών στη Γερουσία δεν συνόδευσε την αποστολή αλλά συντάχθηκε με το μήνυμα της . «Σίγουρα δεν υπάρχει όρεξη εδώ για ορισμένες από τις επιλογές που έχουν συζητηθεί ή εξεταστεί», τόνισε.

«Ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει»

Πρόκειται για την πιο σημαντική μέχρι στιγμής διάρρηξη που παρατηρείται μεταξύ της διοίκησης και της Γερουσίας από όταν ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Ο γερουσιαστής Ντον Μπέικον του Ρεπουμπλικανικού κόμματος χαρακτήρισε την εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία την «πιο ανόητη ιδέα» που έχει ακούσει ποτέ και εκτίμησε ότι θα οδηγούσε σε ψήφο δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Πέντε Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για να προωθήσουν ένα μέτρο που θα περιορίζει τις δυνατότητες του Τραμπ να επιχειρήσει νέες στρατιωτικές εισβολές. Ωστόσο την Τετάρτη, αφού η κυβέρνηση παραχώρησε ορισμένες δεσμεύσεις σχετικά με μελλοντικές ενέργειες άλλαξαν στάση.

Ο προκάτοχος του Thune ως γερουσιαστής Mitch McConnell, τόνισε μιλώντας ότι η στρατιωτική δράση κατά της Γροιλανδίας θα ήταν «μια άνευ προηγουμένου πράξη στρατηγικής αυτοκαταστροφής» που κινδυνεύει να «καταστρέψει» τις συμμαχίες του ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέφ Χερντ δήλωσε «βαθιά ανησυχημένος» για το μήνυμα της κυβέρνησης σχετικά με τη Γροιλανδία. «Δεν νομίζω ότι είναι παραγωγικό και δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίζεις έναν σύμμαχο».

Αν και όλο περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εκφράζουν την αντίθεση τους στις ορέξεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία, δεν είναι σίγουρο ότι θα συνταχθούν με τους Δημοκρατικούς για να θέσουν προληπτικούς φραγμούς. Αντίθετα, φαίνεται να ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα διαβάσει τα σημάδια και θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει υποστήριξη τους.

Εντωμεταξύ, οι Δημοκρατικοί έχουν δεσμευτεί να εισαγάγουν μια σειρά ψηφισμάτων για τις πολεμικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, ακόμη και ο Tillis, ο οποίος προέβλεψε ότι θα υπάρχει συντριπτική στήριξη σε ένα τέτοιο ψήφισμα σε περίπτωση «επικείμενης» στρατιωτικής δράσης, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν θα υποστηρίξει ένα μέτρο που θα εμπόδιζε τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει βία στην περιοχή, επειδή αυτό θα «νομιμοποιούσε» μια απειλή που δεν θεωρεί πραγματική αυτή τη στιγμή.

