16.01.2026 19:30

Δάκρυσε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας μιλώντας για τις πιέσεις από τις ΗΠΑ: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες»

16.01.2026 19:30
Greenland

Σε συναγερμό έχει τεθεί η Γροιλανδία μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι καταλάβουν τη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε σύντομα από τις προσπάθειες εξαγοράς στις απειλές στρατιωτικής κατάληψης.

Η υπουργός Εξωτερικών του αρκτικού νησίου Vivian Motzfeldt δάκρυσε, μιλώντας για την πίεση που δέχονται. «Φορτίζομαι συναισθηματικά. Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες. Έχω κλονιστεί. Οι προετοιμασίες και η πίεση ήταν έντονες», είπε χαρακτηριστικά.

«Εργαζόμαστε σκληρά, παρόλο που δεν είμαστε πολλοί. Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά τις τελευταίες μέρες…», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας και ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Lars Lokke συνάντησαν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance και τον υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο.

