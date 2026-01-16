Δάκρυσε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας μιλώντας για τις πιέσεις από τις ΗΠΑ: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες»

Σε συναγερμό έχει τεθεί η Γροιλανδία μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι καταλάβουν τη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε σύντομα από τις προσπάθειες εξαγοράς στις απειλές στρατιωτικής κατάληψης.

Η υπουργός Εξωτερικών του αρκτικού νησίου Vivian Motzfeldt δάκρυσε, μιλώντας για την πίεση που δέχονται. «Φορτίζομαι συναισθηματικά. Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες. Έχω κλονιστεί. Οι προετοιμασίες και η πίεση ήταν έντονες», είπε χαρακτηριστικά.

Greenland’s Foreign Minister Vivian Motzfeldt gets visibly emotional, briefly breaks down on live interview:



“We are doing our utmost. But the last days, naturally… oh, I am getting very emotional. I am overwhelmed.” pic.twitter.com/8v5vHoAk0Y — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

«Εργαζόμαστε σκληρά, παρόλο που δεν είμαστε πολλοί. Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά τις τελευταίες μέρες…», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας και ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Lars Lokke συνάντησαν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance και τον υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης

Καρφί Φιντάν για Μητσοτάκη: «Μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με τον Νετανιάχου»

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς τις χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας

Πώς ανακατέλαβαν τους δρόμους οι μουλάδες του Ιράν – Οι «άνδρες με τα μαύρα» και η ατμόσφαιρα φόβου