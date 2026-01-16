Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς τις χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στις χώρες που αντιτίθενται στις προσπάθειές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για εθνική ασφάλεια. Οπότε μπορεί να το κάνω αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

WATCH: "I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So, I may do that," President Donald Trump says.



Learn more: https://t.co/KBY86ALOpX pic.twitter.com/Ukz0X2fLwX — PBS News (@NewsHour) January 16, 2026

Μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την υγειονομική περίθαλψη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η απειλή δασμών κατά χωρών όπως η Γαλλία και η Γερμανία τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να τον βοηθήσει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, κάτι που έχει δηλώσει απαραίτητο για τη διατήρηση της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει μια σπάνια δημόσια διαμάχη με ορισμένους από τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του στο Κογκρέσο, οι οποίοι έχουν καταδικάσει έντονα το σχέδιο και δήλωσαν ότι θα παραβίαζε την κυριαρχία ενός συμμάχου του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους εταίρους τους.

Μια διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου επισκέφθηκε την Κοπεγχάγη για συζητήσεις με ανώτερους Δανούς αξιωματούχους και νομοθέτες την Παρασκευή, προσφέροντας μηνύματα διαβεβαίωσης ότι η νομοθετική εξουσία αντιτάχθηκε στην επιθυμία του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Οι Δανοί βουλευτές εξέφρασαν αμηχανία και σύγχυση για την εκστρατεία του προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία, δεδομένου ότι η Γροιλανδία και η Δανία έχουν ήδη εκφράσει την προθυμία τους να δώσουν στην Αμερική ευρεία στρατιωτική και οικονομική πρόσβαση στο νησί της Αρκτικής.

«Δεν είμαι σίγουρος αν ο Τραμπ γνωρίζει πόσο αντιδημοφιλείς είναι οι ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή εδώ», δήλωσε ο Γιαν Γιόργκενσεν, Δανός βουλευτής. «Δεν θα έπρεπε να ανησυχεί για την ασφάλεια επειδή το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ μπορούν να ανοίξουν όσες στρατιωτικές βάσεις θέλουν στη Γροιλανδία, οπότε δεν υπάρχει λόγος η Γροιλανδία να είναι αμερικανική», είπε.

«Υπάρχει πραγματικά μια βαθιά απογοήτευση εδώ», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του προέδρου έγιναν μετά την επίσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον σε αναζήτηση λύσης.

Την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελντ είχαν μια πρώτη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τη διαμάχη. Ένας ανώτερος Δανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συναντήσεις ήταν εποικοδομητικές και θετικές, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν έπεισαν την αμερικανική πλευρά να υποχωρήσει πλήρως από τους στόχους του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο Ράσμουσεν χαρακτήρισε τη συζήτηση ως ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να συστήσουν μια ομάδα εργασίας και να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Συνεδρίασε η παλαιστινιακή μεταβατική επιτροπή – Αλληλοκατηγορούνται IDF και Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας

Χιλιάδες Κουβανοί διαδηλώνουν μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ κατά των «Αμερικανών ιμπεριαλιστών»

Ράμα για τη δήλωση που ενόχλησε: «Έκανα χιούμορ, για την Ελλάδα τρέφω τα πιο θετικά αισθήματα»