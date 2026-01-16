Ράμα για τη δήλωση που ενόχλησε: «Έκανα χιούμορ, για την Ελλάδα τρέφω τα πιο θετικά αισθήματα»

Έκπληκτος δήλωσε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε για τους Έλληνες στη Σύνοδο Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το σχόλιο έγινε με χιουμοριστική διάθεση και διαβεβαιώνει ότι δεν έχει «την παραμικρή αμφιβολία πως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Ελληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ότι ο ελληνικός πολιτισμός αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα».

Ακόμα χαρακτηρίζει την Ελλάδα αναντικατάστατο γείτονα της Αλβανίας. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι για μένα ένας αναντικατάστατος γείτονας, αδελφός του αλβανικού λαού, αδιαπραγμάτευτα, και ότι για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας τρέφω έναν ιδιαίτερο σεβασμό».

Η δήλωση του Έντι Ράμα

«Είμαι πραγματικά έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και κάποιου Ελληνα πολιτικου σχετικά μία αναφορά μου, που κάθε άλλο παρά προκατάληψη είχε, και που ήταν εμποτισμένη με φιλικό χιούμορ, κατά τη συζήτησή μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος στο πάνελ που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπου Ντάμπι! Είναι απίστευτο το πώς μια φράση που διατυπώθηκε με χιούμορ αποκόπτεται πλήρως από το πλαίσιό της και μετατρέπεται σε εργαλείο δημόσιας επίθεσης με εθνικιστικό πάθος – κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα μίντια της Αθήνας!

Διαβεβαιώνω όμως όλους όσοι ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω ούτε την παραμικρή αμφιβολία πως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Ελληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ότι ο ελληνικός πολιτισμός αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι για μένα ένας αναντικατάστατος γείτονας, αδελφός του αλβανικού λαού, αδιαπραγμάτευτα, και ότι για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας τρέφω έναν ιδιαίτερο σεβασμό.

Ελπίζω να έγινα κατανοητός Ομως, ας μη μου ζητήσει κανείς από όσους ανησυχούν ή ενοχλήθηκαν από το χιούμορ μου να θεωρώ ότι όποιος γράφει μιλά ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων είναι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.Αυτά».

Η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Έντι Ράμα απευθηνόμενος στον ελληνικής καταγωγής συντονιστή Τζον Ντεφτέριο αστειεύτηκε ότι προφέρε το όνομα του λάθος, γιατί ως Έλληνας τείνει να υποτιμά τους υπόλοιπους λαούς. «Είσαι Ελληνας, ε; Γι’ αυτό τα προφέρεις λάθος. Το ξέρω αυτό, γιατί είμαστε γείτονες. Σας ξέρουμε πολύ καλά. Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι», είπε χαρακτηριστικά.

