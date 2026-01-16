Καρφί Φιντάν για Μητσοτάκη: «Μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με τον Νετανιάχου»

Αιχμές κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για στενές σχέσεις που διατηρεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά τη γενοκτονία τη Γάζα εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες. Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτός μπορεί να πάει πουθενά. Ίσως έρθει τελικά εκεί (σ.σ.: στην Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν υπάρχει βούληση για επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ, είπε «η βούληση και το όραμα του προέδρου μας είναι εξαιρετικά σαφή» και πρόσθεσε ότι η « Άγκυρα αναγνωρίσε εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, αλλά η απόφαση για περιορισμό των σχέσεων οφείλεται στη γενοκτονία στη Γάζα».

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτές οι περιφερειακές πολιτικές, η αποκατάσταση των σχέσεων δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς, ούτε για πολλές άλλες χώρες», τόνισε.

