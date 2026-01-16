Ρεζά Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν, είμαι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί τη μετάβαση»

«Θα επιστρέψω στο Ιράν, είμαι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί τη μετάβαση».

Αυτό δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη, σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι το όνομά του φωνάζεται από Ιρανούς διαδηλωτές.

Ο Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι η εξουσία των Αγιατολάχ στην Ισλαμική Δημοκρατία «θα πέσει».

My press conference on the state of affairs in Iran will be broadcast live here at 10AM EST. https://t.co/EazepSpcpl — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 16, 2026

Ο Παχλαβί ξεκίνησε την ομιλία του με ενός λεπτού σιγή «για τον θαρραλέο ιρανικό λαό» ενώ από τα πρώτα του λόγια το μήνυμά του είναι σαφές: «η λεγόμενη Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση του Ιράν. Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, πρόκειται για ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια. Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει. Οι Ιρανοί μισούν το καθεστώς και αγαπούν τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Παχλαβί.

Ο Ρεζά Παχλαβί ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει το Ιράν:

Προστατεύστε τον ιρανικό λαό υποβαθμίζοντας την κατασταλτική ικανότητα του καθεστώτος και τη στοχοποίηση της ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης

Ασκήστε και διατηρήστε μέγιστη οικονομική πίεση στο καθεστώς

Επιτρέψτε την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Απελάστε Ιρανούς διπλωμάτες από τις πρωτεύουσες και λάβετε νομικά μέτρα κατά όσων ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Απαιτήστε την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων

Προετοιμαστείτε για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν και δεσμευτείτε να αναγνωρίσετε μια νόμιμη μεταβατική κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα.

Ο Παχλαβί είπε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους στον ίδιο και ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα. Έχοντας αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή στην αντιπολίτευση της χώρας, ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, ακόμη και όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αβεβαιότητα για την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση επί τόπου. Είναι πλέον καιρός η διεθνής κοινότητα να τους στηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλαβί.

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, που ανατράπηκε στην επανάσταση του 1979, έχει εδραιωθεί στο προσκήνιο – ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – και σαφώς βλέπει τον εαυτό του ως τον σωτήρα που χρειάζεται το Ιράν για να ξεπεράσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Παχλαβί απευθύνεται συχνά στους διαδηλωτές από το σπίτι του στις ΗΠΑ, όπου ζει εξόριστος για σχεδόν μισό αιώνα. Σε τακτικά βιντεοσκοπημένα μηνύματα, προτρέπει τους διαδηλωτές να παραμείνουν σταθεροί και να χτίσουν οδοφράγματα στους δρόμους, υποστηρίζοντας ότι «η νίκη είναι κοντά».

Καθώς οι διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την επιδείνωση της κρίσης κόστους ζωής κατέληξαν σε πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα, ο Παχλαβί κάλεσε τους Ιρανούς να συγκεντρωθούν στις 8 μ.μ. για δύο συνεχόμενες νύχτες.

Ο Παχλαβί συνέχισε να εμφανίζεται στα αμερικανικά ειδησεογραφικά κανάλια, προτρέποντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών και λέγοντας ότι η μάχη με την κυβέρνηση είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος και ο πόλεμος έχει θύματα», δήλωσε στο CBS News.

Διαβάστε επίσης:

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» λέει ο Κάρνεϊ στον Τραμπ

Βενεζουέλα: Μυστική συνάντηση του διευθυντή της CIA με την Ντέλσι Ροντρίκες, την ώρα που ο Τραμπ συναντούσε τη Ματσάδο

Κατασκοπευτικό θρίλερ με… φόντο την Κύπρο: Ο διπλωμάτης που βρέθηκε νεκρός στη ρωσική πρεσβεία συνδέεται με την SVR και είχε επαφές με τον Λαβρόφ