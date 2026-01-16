«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» λέει ο Κάρνεϊ στον Τραμπ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η απόφαση για το ποιος θα κατέχει τη Γροιλανδία δεν ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση για τη Γροιλανδία και για το Βασίλειο της Δανίας», δήλωσε ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο μετά από συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Κάρνεϊ προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να «σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους», καθώς επανέλαβε την υποστήριξη του Καναδά στην κυριαρχία της Δανίας επί του στρατηγικά ζωτικής σημασίας αρκτικού νησιού, το οποίο ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταλάβει.

«Είμαστε εταίροι του ΝΑΤΟ με τη Δανία, και έτσι η πλήρης εταιρική μας σχέση ισχύει», δήλωσε ο Κάρνεϊ στις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με την εντεινόμενη διπλωματική αναταραχή. «Οι υποχρεώσεις μας βάσει του Άρθρου 5, του Άρθρου 2 του ΝΑΤΟ ισχύουν και τις υποστηρίζουμε πλήρως».

Το ζήτημα της Γροιλανδίας ήρθε ξανά στο προσκήνιο χάρη στην κλιμακούμενη ρητορική του Τραμπ για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αρκτική, η οποία έχει οξύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και ΕΕ.

Η Δανία και αρκετοί σύμμαχοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θα εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία.

Μια ημέρα αφότου οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ «έχει διπλασιάσει τις επενδύσεις και την υποστήριξη της Γροιλανδίας» και ότι το μπλοκ θα «συνεχίσει το έργο μας για την ασφάλεια της Αρκτικής με τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι η Γροιλανδία και η κυριαρχία της Αρκτικής συμπεριλήφθηκαν επίσης στις συζητήσεις του με τον Σι, προσθέτοντας ότι «διαπίστωσε μεγάλη ευθυγράμμιση απόψεων σε αυτό το θέμα».

