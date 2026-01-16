search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 21:14
ΚΟΣΜΟΣ

16.01.2026 20:28

Ο Τραμπ αποκαλεί τον κυβερνήτη της Μινεσότα και τον δήμαρχο της Μινεάπολης «άχρηστους»

16.01.2026 20:28
Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί τον κυβερνήτη της Μινεσότα και τον δήμαρχο της Μινεάπολης «άχρηστους» ενώ εξαπολύει επίθεση σε όσους βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι, μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της Υπηρεσία Μετανάστευσης.

«Στη Μινεσότα, οι Προβοκάτορες, οι Ταραχοποιοί και οι Εξεγερμένοι είναι, σε πολλές περιπτώσεις, υψηλά αμειβόμενοι επαγγελματίες», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεχίζει λέγοντας «ο Κυβερνήτης και ο Δήμαρχος δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο και αυτή τη στιγμή καθίστανται ΑΧΡΗΣΤΟΙ!»

«Αν, και όταν, αναγκαστώ να δράσω, θα λυθεί, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!» προσθέτει – μια αναφορά στην προηγούμενη απειλή του να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης.

Ο Νόμος περί Εξέγερσης είναι ένας νόμος του 19ου αιώνα που επιτρέπει την ανάπτυξη εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού για καθήκοντα επιβολής του νόμου εντός των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί την πρόσφατη αύξηση των ομοσπονδιακών αστυνομικών που αποστέλλονται στη Μινεσότα ως μέτρο για τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης.

Λέει ότι «χιλιάδες ήδη καταδικασμένοι δολοφόνοι, έμποροι ναρκωτικών και τοξικομανείς» ζουν στην πολιτεία και κατηγόρησε τους τοπικούς Δημοκρατικούς ότι ενθαρρύνουν τις διαμαρτυρίες για να αποσπάσουν την προσοχή από ένα σκάνδαλο διαφθοράς στην Πολιτεία.

Το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για βία «τύπου ISIS» στη δική του εκδοχή για τις διαδηλώσεις

Δάκρυσε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας μιλώντας για τις πιέσεις από τις ΗΠΑ: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες»

«Καρφί» Φιντάν για Μητσοτάκη: «Μόνο ο Έλληνας πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με τον Νετανιάχου»

