Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έφαγαν σε μεξικάνικο εστιατόριο και μετά συνέλαβαν τους υπαλλήλους

Ένα κωμικοτραγικό γεγονός αποκαλύπτει η Minnesota Star Tribune, στον απόηχο της δολοφονίας της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, πράκτορες της ICE συνέλαβαν λίγο έξω από τη Μινεάπολη τρία μέλη του προσωπικού ενός μεξικανικού εστιατορίου, το οποίο είχαν επισκεφθεί λίγες ώρες νωρίτερα για να φάνε το μεσημεριανό τους.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης 15/1 (τοπική ώρα), τέσσερις πράκτορες της ICE επισκέφθηκαν το El Tapatio, ένα οικογενειακό εστιατόριο στην πόλη Γουίλμαρ της Μινεσότα, περίπου 85 μίλια δυτικά της Μινεάπολης.

RESTAURANT RAGE: Federal law enforcement agents were forced to leave a Mexican restaurant in St. Paul, Minnesota after diners began shouting expletives at them, demanding they leave the business. pic.twitter.com/YlLreAidJp — Fox News (@FoxNews) January 15, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 8:30 το βράδυ, πολίτες ανέφεραν ότι είδαν πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν τρία μέλη του προσωπικού του εστιατορίου.

Περίμεναν τους εργαζόμενους να σχολάσουν και τους συνέλαβαν

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι αξιωματικοί ακολούθησαν τους εργαζομένους αφού εκείνοι έκλεισαν το κατάστημα για το βράδυ, και τους συνέλαβαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε ο λόγος των συλλήψεων.

Την ίδια ώρα, οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη, η οποία έπεσε νεκρή από πυρά πράκτορα της ICE, συνεχίζονται σε όλη τη Μινεσότα.

