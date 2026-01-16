Ιταλία: Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα από συμμαθητή του σε σχολείο της Λα Σπέτσια

Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα την Παρασκευή 16/1 στην πόλη Λα Σπέτσια της βορειοδυτικής Ιταλίας, από συμμαθητή του, δεκαεννέα ετών, μέσα σε σχολική τάξη τεχνικού λυκείου.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι που φέρεται να είχε πάρει από το σπίτι του και τραυμάτισε τον συμμαθητή του στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε το βράδυ της Παρασκευής στα τραύματά του εξαιτίας και σοβαρότατης αιμορραγίας.

È morto lo studente di 18 anni accoltellato all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo all’addome, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane, che era stato condotto in sala operatoria, sono… pic.twitter.com/PO6BkagO43 — Repubblica (@repubblica) January 16, 2026

Διαφωνία για μία κοπέλα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φονική αυτή βία είχε ως αφορμή προηγούμενες εντάσεις, κυρίως τη συναναστροφή των δυο μαθητών με νεαρή κοπέλα.

Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο και εκείνη του δράστη από το Μαρόκο. «Όλοι οι μετανάστες στην πόλη μας είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική μας και επαγγελματική πραγματικότητα», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια Πιερλουίτζι Περακίνι.

«Πρόκειται για τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην κοινωνία μας. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους κανόνες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

