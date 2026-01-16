search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 00:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 23:05

Ιταλία: Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα από συμμαθητή του σε σχολείο της Λα Σπέτσια

16.01.2026 23:05
18xronos-italia

Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα την Παρασκευή 16/1 στην πόλη Λα Σπέτσια της βορειοδυτικής Ιταλίας, από συμμαθητή του, δεκαεννέα ετών, μέσα σε σχολική τάξη τεχνικού λυκείου.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι που φέρεται να είχε πάρει από το σπίτι του και τραυμάτισε τον συμμαθητή του στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε το βράδυ της Παρασκευής στα τραύματά του εξαιτίας και σοβαρότατης αιμορραγίας.

Διαφωνία για μία κοπέλα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φονική αυτή βία είχε ως αφορμή προηγούμενες εντάσεις, κυρίως τη συναναστροφή των δυο μαθητών με νεαρή κοπέλα.

Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο και εκείνη του δράστη από το Μαρόκο. «Όλοι οι μετανάστες στην πόλη μας είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική μας και επαγγελματική πραγματικότητα», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια Πιερλουίτζι Περακίνι.

«Πρόκειται για τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην κοινωνία μας. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους κανόνες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις στις αεροπορικές εταιρίες για τις πτήσεις πάνω από Κεντρική και Νότια Αμερική λόγω πιθανών στρατιωτικών ενεργειών

Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο λιμάνι του Αμβούργου – Αρκετοί τραυματίες

«Ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει»: Η Γερουσία έτοιμη να μπλοκάρει την κατάληψη της Γροιλανδίας – Εμφύλιος στους Ρεπουμπλικάνους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-white-house
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μη χτυπήσω το Ιράν» – Τι ανέφερε για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ Ειρήνης

andino_1601_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Την Κυριακή η άφιξη του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ Αντίνο

zaporizia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ice-agents
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έφαγαν σε μεξικάνικο εστιατόριο και μετά συνέλαβαν τους υπαλλήλους

Kevin Hassett trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χάσετ: «Θέλω να τον κρατήσω στον Λευκό Οίκο, όχι να τον χάσω για τη Fed»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

kairidis_anestidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Ανεστίδη on air για τα αγροτικά μπλόκα: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» – «Καλά σας κάναμε» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 00:21
trump-white-house
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μη χτυπήσω το Ιράν» – Τι ανέφερε για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ Ειρήνης

andino_1601_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Την Κυριακή η άφιξη του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ Αντίνο

zaporizia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

1 / 3