Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σχολιάζοντας το τι θα πράξει η Μόσχα, ανέφεραν πως ο Πούτιν μελετά την πρόταση και σκοπεύει να έρθει σε επαφή με την Ουάσινγκτον σχετικά με αυτό το θέμα.

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, στο οποίο ζητά… συνδρομή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για μόνιμη παρουσία, σκοπεύει να λειτουργεί ως γενικός εποπτικός φορέας για τη Γάζα και του οποίου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Έχουν προσκληθεί ηγέτες από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του σχεδίου που επικαλείται το Reuters, ο Τραμπ θα είναι ο μόνιμος πρόεδρος του συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για να ασχοληθεί και με άλλες συγκρούσεις.

Οι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι είναι δύσκολο να διαφωνήσει με τους ειδικούς που υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία αν πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν συζητά αν ένα τέτοιο βήμα θα ήταν καλό ή κακό, αλλά απλώς ανέφερε το γεγονός…

